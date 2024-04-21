الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التعليم الفني المزدوج: صناعة خريجين متميزين دراسياً وعملياً لمواكبة متطلبات سوق العمل

طلاب التعليم الفني
طلاب التعليم الفني المزدوج

مع الانتشار الواسع للتطور التكنولوجي في شتي المجالات المختلفة عقدة وزارة التربية والتعليم الفني بالتعاون مع جمعية المستثمرين بمحافظة أسيوط وهيئة التعاون الألماني لتنفيذ مشروع التعليم الفني المزدوج والذي يهدف إلي تدريب الطلاب علي سوق العمل من خلال برامج تدريبية داخل المنشآت الصناعية.


قال الأستاذ محمود عبد العال مدير مشروع التعليم الفني المزدوج بجمعية المستثمرين بأسيوط أن المشروع يخدم 1045 طالب علي مستوي المراحل الدراسية الثلاثة حيث يلتحق به الطالب عقب المرحلة الإعدادية ليتم توزيع الطلاب علي المدارس طبقا لمجموع الدرجات.

 نستهدف 1045 طالب


وأوضح مدير المشروع أن التعليم الفني المزدوج يهدف إلي تدريب الطلاب بشكل عملي وذلك من خلال دراسة الطالب لمدة يومين دراسيين في المدرسة التابع لها كل اسبوع و4 ايام داخل المصنع الذي يتم اختياره.


وأضاف الاستاذ محمود عبد العال أن المشروع يخدم مدارس الزراعة والصنايع والزغرفية والميكانيكية وأبنوب الصناعية وبدر الصناعية ويتم الدراسة به علي مدار 3 سنوات يلتحق الطالب بالمدرسة ليتحصل علي يومين دراسيين ثم يلتحق بأحد المصانع ليتحصل علي 4 ايام عمل في مجال الدراسة التي يتخصص بها.


وتابع مدير مشروع التعليم الفني المزدوج أن الطالب يحصل علي الكثير من المميزات من بينها وثيقة تأمين علي المخاطر وتوفير وسيلة انتقال للطلاب الي المصنع مع توفير وجبة غذائية للطالب.


وأشار الاستاذ محمود عبد العال أنه من خلال المشروع يتم تعليم الطالب دراسيا بالإضافة إلي تدريبه عمليا علي أحدث الأجهزة لمواكبة التطور في سوق العمل وعقب الانتهاء من الدراسة يحصل الطالب علي شهادة معتمدة من التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم وشهادة من التعليم الفني المزدوج بالتعاون من الوكالة الألمانية.


وأشار أن نظام التعليم الفني المزدوج يهدف إلي توفير عمالة ماهرة مدربة تغطي احتياجات سوق العمل داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وذلك عن طريق تواجد الطالب بالمدرسة للدراسة النظرية لمدة يومين أسبوعيًا وبالمنشأة التدريبية للتدريب العملي لمدة 4 أيام أسبوعيًا للممارسة الدراسة العملية، كما أنه يتواجد 6 أيام أسبوعيًا في الدراسة العملية أثناء مدة الإجازة الصيفية وإجازة نصف العام علي مدار الثلاث سنوات الخاصة بالتعليم.

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الانتشار الواسع للتطور التكنولوجي شتي المجالات المختلفة وزارة التربية والتعليم الفني جمعية المستثمرين بمحافظة أسيوط وهيئة التعاون الألماني مشروع التعليم الفني المزدوج تدريب الطلاب علي سوق العمل

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