الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ورشة عمل لتنفيذ أنشطة بطاقة تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت محافظة أسيوط، ورشة عمل حول تنفيذ أنشطة بطاقة تقييم الخدمات بمركز منفلوط ضمن أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS" وذلك على مدار يومين.


جاء ذلك بمشاركة ممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني والأهالي وبعض التنفيذيين بمركز منفلوط، والذي يجري تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية ممثلة في وكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية "VNG International" ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.


ويجرى تنفيذ المشروع  في 4 محافظات بصعيد مصر والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


جاء ذلك بحضور أحمد محرز استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية "vng" والمهندس وليد صلاح مدير التوعية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ونفيسة عبدالسلام منسق بالمشروع ومدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة ونرمين مراد مدير إدارة التوعية بالشركة وعمرو زهري مسئول منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وثناء فارس منسق المشروع بالمحافظة وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني والأهالي وبعض التنفيذيين بمركز منفلوط.


تنفيذ مشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين


جرى عقد ورشة العمل بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والتي استمرت على مدار يومين وتم خلال ورشة العمل عرض ومناقشة بعض أنشطة بطاقة تقييم الخدمات وكيفية إجراء تحليل مشترك مع ممثلي المجتمع المحلي بمشاركة ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي فضلًا عن تقسم مجموعات عمل للحضور وتنفيذ بعض الأنشطة العملية والاستفادة من خبرات وتجارب الحضور.


كما استعرض أحمد محرز، بعض الأدوات والآليات المعمول بها من أصحاب المصلحة وأفضل الممارسات في مجال المشاركة المجتمعية وبعض أنشطة بطاقة تقييم الخدمات لافتًا إلى أن الورشة انتهت بتوصيات تحديد الخطوط العامة لانشطة بطاقة تقييم الخدمات ودور الجهات المشاركة في المشروع.


وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تنفيذ ورش عمل لتدريب العاملين بالمشروع وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على أنشطة مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي معلنًا دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلًا عن أهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم المشاركة المجتمعية وإدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية.


وحث محافظ أسيوط جميع المشاركين في ورش العمل والتدريب بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محليًا ومركزيًا في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ10 سنوات الماضية.

جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
1000121990
1000121990
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
جانب من التدريب
محافظة أسيوط تنفيذ أنشطة بطاقة تقييم الخدمات بمركز منفلوط مياه الشرب والصرف الصحي مؤسسات المجتمع المدني والأهالي أنشطة بطاقة تقييم الخدمات

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