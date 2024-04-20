توريد 1525 طن قمح إلى 28 مركز تجميع بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أعمال حصاد القمح مستمرة بكل قرى ومراكز المحافظة، مع استمرار أعمال التوريد إلى 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعة على مستوى مراكز المحافظة، التى بلغت 1525 طنًا منذ بدء توريد القمح موسم 2024 وحتى الآن، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وأوضح اللواء عصام سعد أن الدولة لا تدخر جهدًا لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بوصفه محصولًا استراتيجيًا.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كل سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع مسئولي الزراعة والتموين بالمحافظة لحثهم على المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتذليل كل العقبات أمام المزارعين، مشددًا على التنسيق والتعاون بين مديريتيِّ الزراعة والتموين والوحدات المحلية وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح.

حملات توعية للمزارعين

وأضاف أنه يجري تنفيذ خطة وحملات توعية للمزارعين والموردين بكل سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جهته، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم حصاد ما يقرب من 8666 فدان وتوريد 1525 طنا و635 كيلوجراما قمح محلي حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 8 أطنان و600 كجم لشونة البنك الزراعي المصري و818 طنا و386 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 698 طنا و649 كيلوجراما للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

بينما أشار ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، إلى تكثيف الحملات التموينية والمرور المستمر على كافة مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجرا ومركز تجميع وتتوافر بها كل الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح وتم المرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لإستقبال المحصول من المزارعين والموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.