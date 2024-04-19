محافظ أسيوط: ارتفاع معدلات توريد القمح لـ510 أطنان بـ28 شونة ومركز تجميع

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن توريد 510 أطنان من القمح المحلي موسم 2024، لـ28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع موزعة على مستوى مراكز المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقًا للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تدخر جهدًا لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بوصفه محصولًا استراتيجيًا.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديم كل سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأوضح محافظ أسيوط، أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 174 ألفًا و757 فدانًا، لافتًا إلى أن محصول القمح يأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين حيث يعتبر مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض وما يحققه من عائد اقتصادي وتنشيط الصناعة الغذائية.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح.

حملات توعية للمزارعين والموردين

وأضاف أنه يجري تنفيذ خطة وحملات توعية للمزارعين والموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيهًا نقاوة 23 قيراطًا و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جهته، أوضح المهندس محمود صبحي، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 174 ألفًا و757 فدانًا، وتم حصاد ما يقرب من 8425 فدانًا وتوريد 510 أطنان و397 كيلوجرام قمح محلي حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 8 طن و600 كجم لشونة البنك الزراعي المصري و131 طنًا و14 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 370 طنًا و783 كيلوجرامًا للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

فيما أشار ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، إلى أن المواقع التخزينية الخاصة بالأقماح يبلغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع وتتوافر بها الضوابط اللازمة لتخزين الأقماح حيث تم المرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

توريد القمح

توريد القمح

توريد القمح