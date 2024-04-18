محافظ أسيوط يتفقد مجمعي خدمات المواطنين والخدمات الزراعية بقرية بني عديات بمنفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مجمعي خدمات المواطنين والخدمات الزراعية بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك على هامش احتفالات العيد القومي للمحافظة الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

رافقه خلال الجولة النائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندس محمد عادل دياب مدير المشروعات بجهاز تعمير الوادي الجديد وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والدكتور عبدالتواب عبدالرجال مدير الإدارة البيطرية بمنفلوط، وعبدالتواب محمد ومحمود ياسين نائبي رئيس المركز وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه، مجمع خدمات المواطنين بقرية بني عديات الذي تم تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه وجاري تأثيثه ويتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوي" ويضم مركزًا تكنولوجيًا مصغرًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي- مجلس محلى ) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء القرية وخدمة القرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس محمد عادل دياب مدير المشروعات بجهاز تعمير الوادي الجديد عن مراحل انشاء مجمع خدمات المواطنين والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.

كما استكمل المحافظ جولته، بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني عديات أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100% ويتكون من طابقين دور أرضي ودور علوي على مساحة 352 متر مربع ويتضمن وحدة طب بيطري ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي لتقديم كافة الخدمات الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين بالقرية والقرى التابعة.

وأكد اللواء عصام سعد، إنه يجري تشغيل مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية التى تم الانتهاء من توصيل المرافق لها وتأثيثها لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم لافتًا الى ان مجمعات خدمات المواطنين تقدم خدمات متميزة حيث تضم العديد من المنافذ الخدمية للمواطنين من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقلهم منوهًا إلى إنه تم إنشاء 35 مجمعًا خدميًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 358 مليون جنيه و35 مجمعً زراعيًا بتكلفة 259 مليون جنيه ضمن 2000 مشروع موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز بتكلفة 44 مليار جنيه وذلك لخدمة أهالي القرى ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لافتًا الى ان ما تم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العمل والتى بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالي في كافة القرى والنجوع وهو ما يدل على اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجًا وتحسين مستوى المعيشة لهم.

وأشار المحافظ، إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ للمشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية لمواقع العمل لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى، مشيرًا الى تنفيذ سلسلة افتتاحات ووضع حجر أساس لمشروعات تنموية وخدمية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن إحتفالات العيد القومي للمحافظة وزيارته لقرية بني عديات والتى بدأها بوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء ثم افتتاح بعض المشروعات الخدمية بقرى المركز.

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