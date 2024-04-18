وكيل "صحة أسيوط" يعقد اجتماعا مع رؤساء فرق المعايشات بالمستشفيات

عقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اجتماعا مع رؤساء فرق المعايشات بالمستشفيات الخمس، حيث تم الاطلاع علي تقارير الاسبوع الأول لكل فريق إعاشة بالمستشفى وما تم رصده من سلبيات وايجابيات وما تم إصلاحه خلال هذا الأسبوع بكل مستشفى ومناقشة آلية النهوض بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات في مختلف المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك بحضور دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه ودكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية ودكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة وبعض مديري الإدارات الفنية والإدارية بالديوان.

رفع معدلات الآداء بالمستشفيات

يأتي هذا حرصا من قيادات الصحة بأسيوط على رفع معدلات الآداء بالمستشفيات وحصر كافة السلبيات والمعوقات التى تعوق كفاءة العمل بالمستشفيات.

وخلال تصريحاته، أشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى أنه سبق وأن تم تشكيل لجنة إشرافية مكبرة مكونة من الطب العلاجي والرعاية العاجلة والمتابعة والحوكمة والصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمكتب الفنى حيث يتم اجراء معايشة للفريق المشكل بالمستشفيات والتى يتم من خلالها التعاون مع ادارة المستشفيات لفحص وإزالة أوجه القصور ورفع كفاءة المستشفيات والتطبيق الفوري لإجراءات الإصلاح بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين ادارات مديرية الصحة.

وأضاف أن نهاية كل أسبوع يجري اجتماع برئاسة وكيل الوزارة وبحضور وكلاء المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات الفنية والإدارية بالديوان مع رؤساء فرق المعايشة يتم خلال هذا الاجتماع عرض ومناقشة ما تم تنفيذه خلال فترة المعايشة مع أعضاء الفريق وإدارة المستشفى ورؤساء الاقسام بها.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع عمل حصر شامل لكافة السلبيات التى تم ملاحظتها ومناقشة الاجراءات المتخذة حيالها لتلافيها، وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات التنفيذية في إطار حملة المديرية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية نطاق محافظة أسيوط لمواصلة التعبئة والتركيز على متطلبات المرحلة والاستعداد والجاهزية في مختلف المستويات.

وانتهى الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات التى ستتخذها الادارات لرفع مؤشرات الآداء والتى تتضمن خطة تدريبية جديدة تشمل بعض الفرق الاشرافية والعمل على دعم وتنشيط بعض بنود المستشفيات، وكذلك خطة لاعادة توزيع القوى البشرية لاستغلالها الاستغلال الامثل والتوسع فى العيادات المسائية بالمستشفيات وضم القوافل الانجابية الى القوافل العلاجية للحصول علي اعلى مردود بجانب عدد من التوصيات الاخرى الخاصة بتشغيل المستشفيات سيتم مناقشتها فى اجتماع مكبر يضم مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على الحرص على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف معاناتهم، مشددًا على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية في النهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات ليلمسها المواطن على أرض الواقع.

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