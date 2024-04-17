الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تكثيف حملات النظافة وتسوية الطرق بمشاركة مجتمعية لشركتي تكرير البترول وبتروجيت أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إننا نعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة تزامنًا مع الأعياد الوطنية والدينية هذه الأيام ومنها العيد القومي مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.

تشكيل فريق عمل لإدارة حملة التجميل ومكافحة التلوث

وفي هذا الإطار شاركت شركتي تكرير البترول وبتروجيت في الاستعدادات الجارية بالوحدة المحلية لقرى بني عديات التابعة لمركز منفلوط للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط والذي تحتفل به في 18 أبريل من كل عام تنفيذًا لتوجيهات الكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس ادارة شركة بتروجت والعضو المنتدب بضرورة المشاركة المجتمعية بالإمكانيات البشرية والمادية للمنطقة البترولية الجغرافية.

وتم تشكيل فريق عمل من الشركتين لإدارة حملة التجميل ومكافحة التلوث برفع المخلفات واعادة السيولة المرورية لأهم شريان الدخول والخروج لقرى بني عديات وقد تم تحديد الآليات المطلوبة لذلك ومدة التنفيذ حيث تم توجيه معدات جليدر ولودر عملاقين ولوريات لنقل المخلفات للأماكن المرخص له بالاستقبال من الوحدة المحلية بالاضافة إلى معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط والوحدة المحلية لقرى بنى عديات واستمر العمل لمدة 3 أيام متتالية.

وتم تمهيد طريق بني عدي منفلوط بالجليدر بطول 8 كيلو متر مع رفع المخلفات الصلبة على جانبي الطريق، والطريق الدائري الشرقي للقري، وميدان النصب التذكاري والمركز التكنولوجي ببني عدى البحرية، والشوارع المحيطة بالوحدة المحلية ومنطقة مجمع الخدمات الحكومية.

وأكد الدكتور مصطفى عثمان مدير عام المسئولية المجتمعية بالشركة حرص قطاع البترول على استمرارية جهود شركات القطاع في تطوير المناطق الجغرافية لمركز أعمالها بما يحقق الاستدامة ويساعد في تحقيق استراتيجية الدولة 2030م وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ووفقًا لإستراتيجية وزارة البترول للتنمية المستدامة مقدمين التهاني لهذه المناسبة الوطنية للواء عصام سعد محافظ أسيوط ولكل شعب أسيوط وقيادات المحافظة التنفيذية والشعبية أملين أن يحافظ الله لمصر قيادتها وشعبها وأن يعم الرخاء والسلام أرض وطننا العزيز.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تحسين وتطوير الخدمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة للصعيد وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة العيد القومي

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