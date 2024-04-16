الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفد من "صحة أسيوط" يتفقد مركز منقباد المتميز للخدمات الصحية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط للشؤون العلاجية والدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، جولة تفقدية صباح اليوم بالمركز المتميز بمنقباد تمهيدًا لتشغيلة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بناء علي تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط لقطاع الطب العلاجي بتجهيز تشغيل المركز المتميز بمنقباد في اقرب وقت ممكن.

حيث تفقد وكيل المديرية للشئون العلاجية ومرافقوه أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعي والحضانات والمبتسرين وقسم السونار والنساء والمعامل والصيدلية وعيادة الأسنان وقسم الأشعة، بالإضافة إلى حجرات المرضى وغرف العناية المتوسطة والمركزة وحجرات الولادة الطبيعية.

 

أهمية مركز منقباد للخدمات الصحية

من جانبه أكد دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه بأسيوط علي أهمية مركز منقباد للخدمات الصحية والمتخصص في تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل بقرية منقباد، فضلًا عن أهالي القرى المجاورة، مشيدًا بجودة المركز والخدمات العلاجية والتشخيصية المتوفرة به والذى سيضم نخبة من الأطباء المتخصصين وهيئة التمريض، والذي يعتبر من الخدمات الطبية المتميزة التي تضاف لمركز اسيوط في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معلنًا تقديم مديرية الصحة كافة الدعم وتذليل العقبات للتوسع في تحويل الوحدات الصحية والقروية إلى مراكز متخصصة.

وأشار الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، إلى خطة المديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ في تشغيل مراكز طبية متخصصة بالمحافظة تضم أحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية وتقدم خدماتها لجميع أهالي قرى ومراكز المحافظة خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمد جمال أن المركز يساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة وتوفير العلاج اللازم لهم.

WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.27.00 PM
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.27.00 PM
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.26.59 PM (1)
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.26.59 PM (1)
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.26.59 PM
WhatsApp Image 2024-04-16 at 2.26.59 PM
الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة والسكان الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط المركز المتميز بمنقباد أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعي والحضانات والمبتسرين قسم السونار والنساء والمعامل

مواد متعلقة

«مياه أسيوط» تبحث تقليل الفاقد ضمن الترشيد والحوكمة وتضبط 9450 وصلة خلسة

محافظ أسيوط يوجه بمراعاة العدالة في خطط تخفيف أحمال الكهرباء

إزالة 10 حالات تعد علي أراضي زراعية ومخالفات بناء بنطاق 4 مراكز بأسيوط

محافظ أسيوط: تحرير 402 محضر تموينى خلال عدة حملات بمركز ديروط

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات أمريكية اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين فى مناطق الحوثيين

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طوباس الفلسطينية

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

منى رجب

دراما التشويق والإثارة تتقدم فى شهر رمضان

ماجد حبته

أن يزورنا ناريشكين

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

صور

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

رويترز: الدبابات الإسرائيلية تعود لشمال غزة والطائرات الحربية تقصف رفح

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"