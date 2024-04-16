وفد من "صحة أسيوط" يتفقد مركز منقباد المتميز للخدمات الصحية

أجرى الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط للشؤون العلاجية والدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة، جولة تفقدية صباح اليوم بالمركز المتميز بمنقباد تمهيدًا لتشغيلة خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بناء علي تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط لقطاع الطب العلاجي بتجهيز تشغيل المركز المتميز بمنقباد في اقرب وقت ممكن.

حيث تفقد وكيل المديرية للشئون العلاجية ومرافقوه أقسام الاستقبال والعلاج الطبيعي والحضانات والمبتسرين وقسم السونار والنساء والمعامل والصيدلية وعيادة الأسنان وقسم الأشعة، بالإضافة إلى حجرات المرضى وغرف العناية المتوسطة والمركزة وحجرات الولادة الطبيعية.

أهمية مركز منقباد للخدمات الصحية

من جانبه أكد دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجيه بأسيوط علي أهمية مركز منقباد للخدمات الصحية والمتخصص في تقديم الخدمات الصحية للأم والطفل بقرية منقباد، فضلًا عن أهالي القرى المجاورة، مشيدًا بجودة المركز والخدمات العلاجية والتشخيصية المتوفرة به والذى سيضم نخبة من الأطباء المتخصصين وهيئة التمريض، والذي يعتبر من الخدمات الطبية المتميزة التي تضاف لمركز اسيوط في إطار جهود الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، معلنًا تقديم مديرية الصحة كافة الدعم وتذليل العقبات للتوسع في تحويل الوحدات الصحية والقروية إلى مراكز متخصصة.

وأشار الدكتور محمد جمال مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، إلى خطة المديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ في تشغيل مراكز طبية متخصصة بالمحافظة تضم أحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية وتقدم خدماتها لجميع أهالي قرى ومراكز المحافظة خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمد جمال أن المركز يساهم بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية والقري المجاورة وتوفير العلاج اللازم لهم.

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