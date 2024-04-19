محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومى للمحافظة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، احتفالية العيد القومي للمحافظة، أمام ديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام والتي تضمنت عروضًا كرنفالية فنية ومسيرة لحاملي الأعلام والشباب ومسيرة الوحدة الوطنية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وطابور عرض امتد لنحو كيلومتر بشارع الكورنيش مرورًا بديوان عام المحافظة وحتى ميدان الحرب والسلام.

وشارك في طابور العرض نحو 3000 مشارك من الشباب والرياضة وطلاب وطالبات التربية والتعليم وفرق مديرية الثقافة والتضامن الاجتماعى وطلاب جامعة أسيوط وجامعة الأزهر، وممثلون عن مجالس المدن والأحياء ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي حاملين علم مصر وأغصان الزيتون وسط ترديد الأغاني الوطنية التي حازت على استحسان جموع المواطنين الذين حرصوا على مشاهدة مراسم الاحتفالية.

احتفالية العيد القومي بأسيوط

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية والاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر الأبرار ثم عرض لبعض الفقرات الفنية لفرقة كورال كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ثم فقرة شعرية للطالبة علياء عامر، وفقرة عرض لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والطفل "أحمد" ثم عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات التنمية بمحافظة أسيوط.

وبدأ طابور العرض الذي ضم حملة أعلام الجمهورية وأعلام المحافظة وبعدها مسيرة الوحدة الوطنية التي ضمت العشرات من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وتم إطلاق حمام السلام أعقبته مجموعة الكشافة ومجموعة الكاراتيه التي قدمت عروضًا رياضية وبعدها مجموعة البرلمانيين من الشباب والرياضة ومسيرة قادرون باختلاف من ذوي الهمم وطابور عرض فرعوني تابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي ومجموعات التعليم العام من رياض الأطفال والمدارس الرياضية ومجموعات التعليم الفني (صناعي- تجاري- فندقي- زراعي) ومجموعات مراكز الشباب وشباب الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التابعين لمديرية التضامن الاجتماعي.

ومسيرة لقطاع الصحة وللأطباء والتمريض وشباب المعاهد الأزهرية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ومجموعات شباب الجامعات (أسيوط- الأزهر– سفنكس– التكنولوجية) والهلال الأحمر والإسعاف وفرق مراكز شباب مصر وشباب يدير شباب وحملة بشبابها وسند شباب الصعيد وتحيا مصر والاتحاد الشبابى لدعم مصر، وعروض فريق البايكرز للدراجات النارية والسكيت وودراجو أسيوط وفرق الثقافة بأسيوط التي قدمت عروضًا للفنون الشعبية والتنورة.

واختتمت بمسيرة للسيارات الكرنفالية التابعة للمراكز والأحياء والهيئات والشركات والتي تجسد معالم محافظة أسيوط.

وقد أعد الاحتفالية وأشرف عليها المخرج الفنان محمد جمعة مدير النشاط الفني بجامعة أسيوط وأحمد الإدفاوي مدير العلاقات العامة بالمحافظة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى من خلال احتفالات العيد القومي لتسليط الضوء على ثمار ما تم من إنجازات وجهد وعمل خلال الفترة السابقة من مشروعات تنموية وخدمية وتحفيز واستنهاض للهمم لاستكمال مسيرة التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار رؤية محددة وهي رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن احتفالات العيد القومي هذا العام تتضمن افتتاح وتفقد ووضع حجر أساس عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها في عهد الرئيس السيسي، على أرض المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير واقع حياتهم، فضلًا عن المشروعات القومية التي تمت والمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، لافتًا إلى الإنجاز الذي تحقق في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذ ما يقارب من 2000 مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومي