محافظ أسيوط يُشيد بالتغطية الصحفية لفعاليات الاحتفال بالعيد القومى

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشكر لأعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بالمحافظة، والإعلاميين ومراسلى الصحف والقنوات على دورهم البارز وجهودهم فى التغطية المتميزة لفعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق 18 أبريل، ودعم المشروعات القومية والتنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة.

بالإضافة إلى المشاركة فى الجولات الميدانية لتفقد وافتتاح المشروعات التنموية المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين وتسليط الضوء على مقومات المحافظة الاستثمارية والسياحية، فضلا عن التفاعل الايجابى مع المبادرات التنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.



الإعلام يلعب دورًا حيويًا في دعم المشروعات القومية



وقال محافظ أسيوط إن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في دعم المشروعات القومية والتنموية وإبراز الإنجازات التى تحققت، ويعزز الإعلام الوعي بأهمية هذه المشروعات للمجتمع، ويعكس التطورات والإنجازات التي تحدث على أرض الواقع.



كما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي من خلال تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الإعلام في توجيه النقد البناء وتشجيع التفاعل الإيجابي مع المبادرات الوطنية.



وأكد محافظ أسيوط فتح قنوات التواصل المستمرة مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين، بمختلف وسائل الاعلام، وبين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن طريق إدارة إعلام المحافظة وتوفير كل المعلومات التى تساهم فى دعم مسيرة التنمية وفقًا لضوابط العمل وحرية تداول المعلومات ونشر الوعى بين المواطنين ودعم المبادرات التنموية فى مختلف القطاعات، وفتح جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى، تفعيلًا للمشاركة المجتمعية ودعمًا لبناء الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، راعى مسيرة التنمية فى البلاد، فضلا عن توحيد الجهود لدعم الحملات الترويجية للمشروعات والإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة وأن ينعم على مصرنا الغالية بالخير الوفير.