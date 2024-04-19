الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يُشيد بالتغطية الصحفية لفعاليات الاحتفال بالعيد القومى

اللجنة النقابية للصحفيين
اللجنة النقابية للصحفيين بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الشكر لأعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين بالمحافظة، والإعلاميين ومراسلى الصحف والقنوات على دورهم البارز وجهودهم فى التغطية المتميزة لفعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يوافق 18 أبريل، ودعم المشروعات القومية والتنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة.

بالإضافة إلى المشاركة فى الجولات الميدانية لتفقد وافتتاح المشروعات التنموية المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين وتسليط الضوء على مقومات المحافظة الاستثمارية والسياحية، فضلا عن التفاعل الايجابى مع المبادرات التنموية التى تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


الإعلام يلعب دورًا حيويًا في دعم المشروعات القومية


وقال محافظ أسيوط إن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في دعم المشروعات القومية والتنموية وإبراز الإنجازات التى تحققت، ويعزز الإعلام الوعي بأهمية هذه المشروعات للمجتمع، ويعكس التطورات والإنجازات التي تحدث على أرض الواقع.


كما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي من خلال تسليط الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد الإعلام في توجيه النقد البناء وتشجيع التفاعل الإيجابي مع المبادرات الوطنية.


وأكد محافظ أسيوط فتح قنوات التواصل المستمرة مع الصحفيين والإعلاميين المعتمدين، بمختلف وسائل الاعلام، وبين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن طريق إدارة إعلام المحافظة وتوفير كل المعلومات التى تساهم فى دعم مسيرة التنمية وفقًا لضوابط العمل وحرية تداول المعلومات ونشر الوعى بين المواطنين ودعم المبادرات التنموية فى مختلف القطاعات، وفتح جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع ومؤسسات المجتمع المدنى، تفعيلًا للمشاركة المجتمعية ودعمًا لبناء الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، راعى مسيرة التنمية فى البلاد، فضلا عن توحيد الجهود لدعم الحملات الترويجية للمشروعات والإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية جيشًا وشعبًا وقيادة وأن ينعم على مصرنا الغالية بالخير الوفير.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لاعضاء اللجنة النقابية الفرعية للصحفيين والاعلاميين ومراسلى الصحف والقنوات والمواقع الالكترونية المعتمدة بالمحافظة أحتفالات المحافظة بعيدها القومي ودعم المشروعات القومية والتنموية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: ارتفاع معدلات توريد القمح لـ510 أطنان بـ28 شونة ومركز تجميع

محافظ أسيوط يشهد احتفالية العيد القومى للمحافظة

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مجمع مدارس لذوى الهمم بقرية بنى عديات

محافظ أسيوط يتفقد مجمعي خدمات المواطنين والخدمات الزراعية بقرية بني عديات بمنفلوط

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

بتيشرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تستهدف حشود إسرائيلية (فيديو وصور)

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

115 غرزة في الوجه.. شاب ينتقم من طالب رفض طلب صداقة على "فيس بوك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة