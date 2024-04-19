الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انهيار وتصدع 5 منازل بمركز الفتح في أسيوط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انهار منزلين وتصدعت 3 منازل مجاورة بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط دون وقوع خسائر في الارواح وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقي اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار أحد المنازل بعزبة حمادة التابعة لقرية بني مر دائرة مركز الفتح.

المنازل مبنية من الطوب اللبن والحوائط الحاملة

وتبين من المعاينة وقوع انهيار جزئي بأحد المنازل أدى إلى تصدع 4 منازل مجاورة.
وفرض قوات الحماية المدنية كردونًا أمنيًا وقامت بإخلاء المنازل المجاورة من السكان حرصا علي اراوحهم.

وقال المحاسب عبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح، إن المنازل مبنية من الطوب اللبن وتم اخلائها وجاري رفع الأنقاض.

بمحافظة أسيوط بقرية بني مر التابعة لمركز ومدينة الفتح انهار منزلين وتصدع 3 منازل قوات الحماية المدنية اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط

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