السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات الجامعية بأسيوط

وصول الوفود الفلسطينية
وصول الوفود الفلسطينية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، استقبال مستشفيات جامعة أسيوط، مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من مرضى الأمراض المزمنة، وكذلك مصابي قطاع غزة، والذي بلغ عددهم (٢٣) حالة، اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل، وذلك لتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم، فى ظل نقص الأدوية وأوجه الرعاية الطبية بالقطاع جراء الإعتداء الإسرائيلى.


وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتقديم رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمستشفيات جامعة أسيوط.


جهوزية مستشفيات جامعة أسيوط وتسكين مرافقي الحالات بالمدن الجامعية


وكشف رئيس جامعة أسيوط، أنه تم تجهيز جناح كامل بالوحده السكنيه (ب) المميز لاستقبال عدد ٦٠ فرد من مرافقي حالات الأشقاء الفلسطينيين.


ولفت الدكتور المنشاوي؛ أن مستشفيات أسيوط الجامعية؛ قد وفرت أطقم طبية لعلاج مرضى  ومصابي قطاع غزة، وتم تجهيز كافة الإمكانات الطبية من أشعة وتحاليل وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات جامعة أسيوط، وتوافر واستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، هذا فضلًا عن تسكين مرافقي الحالات المريضة والمصابة بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

واضاف رئيس جامعة أسيوط أنه جاري توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمصابين وزويهم سواء الطبية والعلاجية أو من مختلف الحياة المعيشية اللازمة لهم.

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