السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسيوط تؤكد: مستعدون للمرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات

جانب من إزالة مخالفات
جانب من إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن يجري اليوم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى ٩ مايو المقبل، تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، والمتابعة المستمرة للواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أضاف محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة تواصل جهودها في إزالة كافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام العيد صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أوضح أنه تم تنفيذ حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية، بقرى مركز صدف وحي غرب، بمشاركة لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة، وبالتعاون مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، لافتا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة ممدوح جبر رئيس المركز تمكنت من تنفيذ عدة حملات إزالة لتعديات على أراض زراعية بالتنسيق مع مركز شرطة صدف وتم خلالها تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعدى بالبناء على الأرض الزراعية بحوض العمدة نمرة ١٦ باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم تحرير المحضر اللازم، كما نفذت الوحدة المحلية لحى غرب أسيوط برئاسة عيون إبراهيم رئيس الحي، إزالة بناء مخالف بأحد العقارات بميدان شيكوريل بغرب مدينة أسيوط وتمت مصادرة معدات البناء وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

جدير بالإشارة إلى أن الموجة ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وتختتم ٩ مايو القادم.

كما أعلن المحافظ عن استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات أو شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088)  أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg  أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
جانب من إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لإزالة التعديات على الأراضي الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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