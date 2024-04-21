محافظ أسيوط: العمل على رصف الطرق بجميع المراكز والمدن ضمن الخطة الاستثمارية

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بكل مراكز ومدن المحافظة؛ للوقوف على معدلات ونسب الأداء وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندسة فيفي شوقي، مدير مديرية الطرق بأسيوط، وبهاء عثمان، مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام.

رفع نسب إنجاز رصف الشوارع بنطاق المحافظة

واستعرض محافظ أسيوط، خطة الرصف المنفذة بكل مركز ومدينة والأعمال المتبقية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

ووجَّه المحافظ بتسريع معدلات الأداء ورفع نسب إنجاز رصف الشوارع بنطاق المحافظة للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الخطة الاستثمارية، مؤكدًا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستسهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.

وشدد على ضرورة العمل بالتوازي بكل الشوارع المدرجة والمستهدفة بالخطة لنهو الأعمال المقررة مع التأكيد على الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظًا على الصالح العام مع ضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الموقف وتذليل العقبات أولًا بأول لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع وتقديم خدمات أفضل.

وراجع المحافظ بيان الطرق المدرجة بالخطة ونسب الإنجاز بها معلنًا تقديمه لكل سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير فيه.

وأشار إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.