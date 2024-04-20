السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يترأس اجتماع متابعة خطة الرصف بحى شرق

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة خطة الرصف والتطوير بحى شرق، موجها بسرعة تنفيذ الاعمال وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 ومراعاة معايير الجودة فى التنفيذ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندسة فيفى مدير مديرية الطرق بالمحافظة وسيد عبد الجواد رئيس حى شرق اسيوط ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والمهندسة جيهان برامبل مدير الادارة الهندسية بحى شرق.


مراجعة مشروعات الرصف والتطوير

واستعرض المحافظ اهم مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بحى شرق واعمال التطوير بالشوارع والميادين بالتنسيق مع شركات المرافق،وبمتابعة واشراف رئيس الحى ومسئولى الادارة الهندسية بالحى ومسئولى الرصف.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص مبلغ  360 مليون جنيه لأعمال الرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة 2023/2024 بنشبة تجاوزت 30 % من الخطة الاجمالية، بالإضافة إلى خطة رد الشىء لأصله ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذ خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة أقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها واصفًا مشروعات الطرق والرصف بانها بمثابة شرايين تنمية حقيقية لجذب إستثمارات جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل انتقال المواطنين بين كافة أنحاء المحافظة.

ووجه قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومسئولي شركات المرافق كـ(مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والانترنت والاتصالات) وذلك لاستكمال باقي أعمال الرصف وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة،مشيرًا إلى العمل على رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية.

وأوضح محافظ أسيوط،ان قطاع الطرق والرصف شهدا تطورًا غير مسبوق فى السنوات العشر الاخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا الى إنه يجري حاليًا دراسة إنشاء بعض الكبارى الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، بالتنسيق مع وزارة النقل،وفقًا لاحتياجات كل مركز لفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات فضلا عن تنفذ العديد من المحاور على النيل.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة الرصف والتطوير بحى شرق للخطة الاستثمارية للعام المالي معايير الجودة فى التنفيذ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس

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