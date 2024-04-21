جريمة شرف.. السجن 15 سنة لعامل خنق زوجته حتى الموت

قضت "الدائرة الثامنة" بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بالسجن 15 عامًا، لعامل أنهى حياة زوجته خنقًا بعد شكه في سلوكها بقرية بني مر بمركز الفتح.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.



الطب الشرعي



تعود أحداث وقائع القضية رقم 2837 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح من مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي بوصول "نرمين. ن. ث" 28 عامًا، جثة هامدة رفقة زوجها "عاطف. ث. ع" 32 عامًا، عامل، والذي أقر بالتعدي عليها بالضرب مما تسبب في وفاتها.



وتوصلت تحريات الملازم أول علي ثروت محمد معاون مباحث مركز شرطة الفتح، إلى وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها المتهم "عاطف. ث. ع" بسبب شك المتهم في سلوك زوجته المجني عليها وعلى إثرها قام بالتعدي عليها بالضرب حتى تأكد من مفارقتها للحياة.



وكشف تقرير الطب الشرعي، أن المتهم خنق المجني عليها، وتبين بالتشريح مقابل تلك الإصابات بالعنق انسكابات دموية وكسر بالعظم اللامي، وذلك نتج من ضغط على العنق بقوة وعنف والذي تسبب في وفاتها لإسفكسيا الخنق بالضغط على العنق.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لتقضي بحكمها الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن 15 عامًا للتخلص من زوجته عن طريق الخنق نظرًا لشكه في سلوكها بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.