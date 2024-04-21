الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ساحل سليم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات بشأن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2023 بمركز ساحل سليم، والتي تم إدراجها وفقًا لمقترحات المواطنين والاحتياجات الفعلية، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تحقيق أقصى استفادة من المشروعات التي تم طرحها بالخطط الاستثمارية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه بديوان عام المحافظة مع أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

مشروعات ساحل سليم

وتناول اللقاء المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ساحل سليم والقرى التابعة لها ومراحلها التي وصلت إليها، والإجراءات والبنود التي تم اتخاذها لتنفيذ باقي المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ساحل سليم خلال الفترة المقبلة في هذا الشأن خاصة مع تزامن الربع الرابع والأخير للخطة، فضلًا عن ما وصلت إليه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بمرحلتيه، بالإضافة إلى المعوقات التي تقف أمام نهو الأعمال وافتتاح وتشغيل تلك المشروعات.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل واستكمال باقي الإجراءات والمشروعات المدرجة بالخطة الموضوعة مسبقًا والعمل على تسريع وتيرة العمل بها، موجهًا بضرورة متابعة مراحل العمل للاطمئنان على تنفيذها وفقًا للمواصفات والمعايير والاشتراطات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موضحًا أن جلسات التشاور التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية قد أسهمت في وضع هذه المقترحات والمشروعات التي تم إدراجها ضمن الخطة الاستثمارية وفقًا للأولويات والاحتياجات الفعلية للمواطنين لذا علينا تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ساحل سليم مقترحات المواطنين والاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطوير الخدمات أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم

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