استقبال 5042 طن قمح بـ 28 شونة وصومعة منذ بدء التوريد بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استقبال 5042 طن قمح منذ بدء موسم حصاد القمح وتوريده وحتى اليوم، بجميع المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح اللواء عصام سعد، انتظام أعمال التوريد دون أية عقبات أو معوقات حيث يتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

المساحة المزروعة بالقمح بلغت 174 ألف و757 فدانًا

وأضاف محافظ أسيوط أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة، قد بلغت 174 ألف و757 فدانًا، تم حصاد 23 ألف و600 فدان منها حتى الآن.

وأكد اللواء عصام سعد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والفلاحين خلال عملية التوريد بالمراكز والقرى بكافة الطرق المتاحة.

وأشار إلى متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين فضلًا عن تكثيف أعمال التوعية للمزارعين عن توريد الأقماح وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

إجمالي ما تم توريده 5042 طنا حتى الآن

من جهته، أوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم توريد 143 طن و850 كجم بشون البنك الزراعي المصري و3301 طن و973 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 1596 طن و524 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 5042 طن و347 كجم قمح.

وأشار إلى المرور الميداني على الشون والصوامع وأعمال الموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.