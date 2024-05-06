الأعلى للجامعات يوافق على معادلة دبلوم وماجستير الأدب والفيلم بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن حصول كلية اللغة والإعلام إحدى كلياتها على موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية لمعادلة برنامجى دبلوم وماجستير الأدب والفيلم اللذين تطرحهما كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية.

الأعلى للجامعات يوافق علي معادلة برنامجى دبلوم وماجستير الأدب والفيلم بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية المقر الرئيسي بالإسكندرية

وأشارت فى بيان لها إلى أن ذلك يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار اسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتورة عبير رفقي، عميد الكلية اللغة والإعلام، وإشراف الدكتورة إيناس حسين، وكيل كلية اللغة والإعلام للدراسات العليا والبحث العلمي، بالمقر الرئيسي بالإسكندرية.

وقالت الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام، بمقر الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية إن برامج الأدب والفيلم تقدم محتوى علميا جديدا ومتميزا يعتمد على الدراسات البينية وربط المجالات الدراسية ببعضها البعض وهو الاتجاه الجديد في الدراسات الأكاديمية الذي يفتح آفاقًا لتطوير التخصصات العلمية مشيدة بالدعم اللامحدود من جانب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وتشجيعه المستمر على التفوق والتميز.

هذه البرامج تسهم في تطوير معرفة ومهارات خريجي كليات اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وأضافت "رفقي" أن هذه البرامج تسهم في تطوير معرفة ومهارات خريجي كليات اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والتربية والألسن وكذلك أقسام الإعلام بكليات الآداب والإعلام بوجه عام، حيث تربط هذه البرامج بين تخصص الأدب من ناحية وتخصص دراسات الأفلام من ناحية أخرى.

ولفتت إلي أن تخصص دراسات الأفلام يهدف إلى الدراسة الأكاديمية والعملية لكتابة الأفلام والدراسات السنيمائية، وهو من تخصصات المستقبل لأنه تخصص حديث نظرًا لارتباطه الوثيق بالتطور الهائل الذى يشهده مجال تطويع الروايات والأعمال الأدبية للطرح في الإذاعة والتليفزيون والسينما.