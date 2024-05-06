الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأعلى للجامعات يوافق على معادلة دبلوم وماجستير الأدب والفيلم بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

الدكتور إسماعيل عبدالغفار
الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن حصول كلية اللغة والإعلام إحدى كلياتها على موافقة المجلس الأعلى للجامعات المصرية لمعادلة برنامجى دبلوم وماجستير الأدب والفيلم اللذين تطرحهما كلية اللغة والإعلام بالإسكندرية.

txt

رئيس الأكاديمية العربية يستقبل مدير هيئة فولبريت لبحث التعاون المشترك

الأعلى للجامعات يوافق علي معادلة برنامجى دبلوم وماجستير الأدب والفيلم بكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية المقر الرئيسي بالإسكندرية

وأشارت فى بيان لها إلى أن ذلك يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار اسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتورة عبير رفقي، عميد الكلية اللغة والإعلام، وإشراف الدكتورة إيناس حسين، وكيل كلية اللغة والإعلام للدراسات العليا والبحث العلمي، بالمقر الرئيسي بالإسكندرية.

وقالت  الدكتورة عبير رفقي، عميد كلية اللغة والإعلام، بمقر الأكاديمية الرئيسي بالإسكندرية  إن برامج الأدب والفيلم تقدم محتوى علميا جديدا ومتميزا يعتمد على الدراسات البينية وربط المجالات الدراسية ببعضها البعض وهو الاتجاه الجديد في الدراسات الأكاديمية الذي يفتح آفاقًا لتطوير التخصصات العلمية مشيدة بالدعم اللامحدود من جانب الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وتشجيعه المستمر على التفوق والتميز.

txt

الأكاديمية العربية تمنح البابا تواضروس وشيخ الأزهر "الدكتوراه الفخرية"

هذه البرامج تسهم في تطوير معرفة ومهارات خريجي كليات اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وأضافت "رفقي" أن هذه البرامج تسهم في تطوير معرفة ومهارات خريجي كليات اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وخريجي أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والتربية والألسن وكذلك أقسام الإعلام بكليات الآداب والإعلام بوجه عام، حيث تربط هذه البرامج بين تخصص الأدب من ناحية وتخصص دراسات الأفلام من ناحية أخرى.

ولفتت إلي أن تخصص دراسات الأفلام يهدف إلى الدراسة الأكاديمية والعملية لكتابة الأفلام والدراسات السنيمائية، وهو من تخصصات المستقبل لأنه تخصص حديث نظرًا لارتباطه الوثيق بالتطور الهائل الذى يشهده مجال تطويع الروايات والأعمال الأدبية للطرح في الإذاعة والتليفزيون والسينما.

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلية اللغة والإعلام المجلس الأعلى للجامعات المصرية الدكتوراسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمقر الرئيسي بالإسكندرية لدكتورة عبير رفقي الاكاديمية

مواد متعلقة

هيئة الموانئ البرية: ميناء أكتوبر الجاف يستقبل الواردات والصادرات عبر خطوط السكك الحديدية

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

6 ملايين راكب يوميًا عقب الافتتاح.. انتهاء الأعمال فى 5 محطـات مترو (صور)

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و578 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تصوير جوى للقطار الروسى خلال التشغيل اليومى على خطوط السكك الحديدية

تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد جميع قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الأحد

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة مترو وادى النيل قبل الافتتاح

ميناء دمياط يستقبل مسؤول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

الأكثر قراءة

الإنتربول الدولى يتمكن من استعادة المتهمة بقتل شقيق زوجها عقب هروبها لقطر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 6-5-2024

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

23.4 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى للصرافة الحكومية منذ 6 مارس (خاص)

حالة الطقس اليوم الاثنين 6-5-2024 فى مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعيةللقاهرة والإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسئوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة لأونروا

إيهود باراك ينتقد نتنياهو: يقود إسرائيل نحو الهاوية فى مواجهة حماس

وزير الجيش الإسرائيلى لنتنياهو: الصفقة المصرية فرصتنا لإعادة المحتجزين