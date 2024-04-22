محافظ أسيوط: تذليل العقبات لإنهاء أعمال تنفيذ مشروع تطوير موقف سيارات الغنايم

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة وتذليل العقبات لنهو أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتجديد موقف سيارات الغنايم، وفقًا للجدول الزمني المقرر والجاري إنشاؤه على مساحة حوالي 1400 متر تقريبًا باعتماد مالي 30 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية.

وأوضح اللواء عصام سعد أن الدولة تعمل على تنمية صعيد مصر وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

إعادة هيكلة موقف الغنايم وإضافة توسعات جديدة



وأشار محافظ أسيوط إلى العمل في مشروع إحلال وتجديد موقف سيارات (الغنايم- أسيوط) جاري على قدم وساق لنهو الأعمال، وفقًا للمواعيد المقرر لها بهدف إلى إعادة هيكلة الموقف وإضافة توسعات جديدة للمكان وتنظيم مداخله ومخارجه.



حيث يتم إنشاء عدة محلات تجارية ووحدات إدارية بجانب الموقف سيتم طرحها للإيجار عقب الإنتهاء من تنفيذ المشروع، لافتًا إلى المتابعة الدورية والميدانية المستمرة من مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابه ومديرية الإسكان بقيادة المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط للاطمئنان على مراحل العمل ونسب التنفيذ التي وصلت حتى الآن ما يقارب من 60%.

وأوضح أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها، وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن (إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية) على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر



يذكر أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات (إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة.

وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم - أسيوط) وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير.

ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية"، إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة).

تطويرموقف الغنايم باسيوط

تطويرموقف الغنايم باسيوط

تطويرموقف الغنايم باسيوط

تطويرموقف الغنايم باسيوط

تطويرموقف الغنايم باسيوط