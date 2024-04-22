الإثنين 22 أبريل 2024
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مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل الدفعة الثانية من الأشقاء الفلسطينيين المرضى والمصابين

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن وصول مجموعة ثانية من الإخوة الفلسطينيين المصابين والجرحى في أحداث غزة إلى المستشفيات الجامعية، حيث بلغ عددهم ١٧ مريضًا، وذلك لتقديم كل أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية العاجلة لهم.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم، وتهيئة كل احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات.

واستقبلت جامعة أسيوط ٢٧ مرافقًا لحالات المرضى من الإخوة الفلسطينيين، وتم استقبالهم وتسكينهم في وحدة سكنية مميزة بالمدينة الجامعية.


جميع المستشفيات الجامعية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين


وأكد رئيس جامعة أسيوط أن مستشفيات جامعة أسيوط في خدمة الأشقاء الفلسطينيين، ومستعدة لاستقبال أي مرضى ومصابين من الأشقاء الفسطينيين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى جاهزية المستشفيات الجامعية بالفرق الطبية المتخصصة، والكوادر المختلفة، وتزويدها بكل الإمكانات الطبية من أشعة، وتحاليل، وغيرها للتعامل مع الحالات، وتوفير جميع الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات الطبية؛ لاستقبال حالات المصابين الفلسطينيين.


وأوضح الدكتور المنشاوي أنه تم توقيع الكشف الطبي على كل الحالات، وتشخيصهم تشخيصًا دقيقًا، والتي تباينت تخصصاتهم ما بين الأورام، والأطفال، والمسالك، والرمد، وتم التأكد من استقرار حالتهم الصحية، باستثناء طفلة تم إدخالها للعناية المركزة؛ لمتابعة حالتها الصحية بدقة وعناية، مؤكدًا في ذلك على دعم إدارة الجامعة الكامل، وحرص مستشفياتها الجامعية على متابعة جميع الحالات، حتى تعافيها وتماثلها للشفاء.


تجدر الإشارة إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية (٢٣) حالة من الأشقاء الفلسطينيين المرضي والمصابين، و(٦٠) مرافقًا لهم، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات، هذا فضلًا عن تسكين مرافقي الحالات المريضة والمصابة بالمدينة الجامعية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط مجموعة ثانية من الأشقاء الفلسطينين المرضي والجرحي المصابين في أحداث غزة المستشفيات الجامعية لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية استقبلت جامعة أسيوط ٢٧ مرافقا لحالات المرضي

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