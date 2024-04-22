الإثنين 22 أبريل 2024
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محافظات

"الثأر" يقود 6 أشخاص إلى "حبل المشنقة" في مركز الفتح بأسيوط

محكمة جنايات أسيوط
محكمة جنايات أسيوط

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع أراء أعضاءها، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين بإنهاء حياة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر، على خلفية نشوب خصومة ثأرية بين عائلتي "عبد الوارث والبسايسة" بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تفاصيل الواقعة

تعود وقائع القضية رقم 21680 لسنة 2020 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومقتل "أحمد. ع" و"عثمان. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل "عبدالوارث.ع" جميعهم من عائلة عبدالوارث.


وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة  كلا من " العياط. ح. م " و" محمد. ث. خ " و" أحمد. ب. م " و" حسني. ح. ع " و" عبد المعز. ز. ع " منتمين إلى عائلة البسايسة مقيمين بقرية بني زيد الأكراد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليهم حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجني عليهم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي " البسايسة وعبد الوارث ".


هذا بالإضافة إلي وقائع القضية رقم 23234 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ما أسفر عن وفاة "محمود. ع"من عائلة البسايسة.


وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين "محمود.ع"، و"حازم.م" " توفي "ينتميا  إلى عائلة عبد الوارث مقيمان قرية بنى زيد الأكراد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إنهاء حياة المجني عليه حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجها إلى مكان المجني عليه وقاما بإطلاق أعيرة نارية ما أسفر قتله بسبب خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمان والمجني عليه.


وأشارت التحريات إلى انه يوم الواقعة قام المتهم الأول بإحراز سلاح ناري بندقية آلية عاقدا النية على إنهاء حياة المجني عليه واستقل دراجة بخارية قيادة المتهم الثاني بالاتفاق المسبق بينهما وقاما بتتبع خط سير المجني عليه وأثناء مشاهدتهما استقلال المجني عليه دراجة بخارية خلف احد الأشخاص قاما بتتبعه حتى أن توجها إلى أحد شوارع القرية قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى سقوطه أرضا وأسرع المتهم نحوه وقام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى وفاته في الحال وفرا هربا رفقة المتهم الثاني.

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط متهمين بالإعدام شنقا بإنهاء حياة 3 أشخاص وإصابة شخص آخر نشوب خصومة ثأرية بين عائلتي عبد الوارث والبسايسة بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح

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