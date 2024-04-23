الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: استقبال 7470 طن قمح بـ 28 شونة وصومعة منذ بدء التوريد

توريد القمح
توريد القمح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، استقبال 7470 طن قمح بـ 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة منذ بدء موسم حصاد الأقماح هذا العام 2024 وتوريده وحتى اليوم وذلك من إجمالي مساحة منزرعة بالقمح هذا العام على مستوى المحافظة قد بلغت 174 ألف و757 فدانًا حيث تم حصاد 34 ألف و900  فدان منها حتى الآن.

وأوضح محافظ أسيوط إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية،لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين فضلًا عن تكثيف أعمال التوعية للمزارعين عن توريد الأقماح وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين

وأضاف محافظ أسيوط إنه يتابع انتظام عملية التوريد لتكون دون أية عقبات أو معوقات حيث يتم تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة ومتابعة إجراءات توريد الأقماح من خلال اللجان المشكلة للتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم التسهيلات والتيسيرات للمزارعين والفلاحين خلال عملية التوريد بالمراكز والقرى بكافة الطرق المتاحة بالتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة.

 تفاصيل ما تم توريده حتى الآن


وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 283 طن و770 كجم بشون البنك الزراعي المصري و5216طن و679 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 1970 طن و532 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة مركز أبنوب، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 7470طن و981 كجم قمح مشيرًا إلى المرور الميداني على الشون والصوامع وأعمال الموردين ولا توجد أية معوقات في عملية التوريد حيث تراقب اللجان أعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.


يذكر أن محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته بتشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة  www.shakwa.eg.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استقبال 7470 طن قمح 28 شونة وصومعة ومركز تجميع موسم حصاد الأقماح مديريتي الزراعة والتموين

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