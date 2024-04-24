الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إحالة 8 موظفين للتحقيق.. تفاصيل "جولة الفجر" على مستشفيات أسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت مديرية الصحة بأسيوط، حملة مفاجئة من منتصف الليل حتى الرابعة فجرا، على المنشآت الصحية التابعة لها، لمتابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمة الصحية والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها، أسفرت عن إحالة 8 من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية.

جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل فرق من إدارة الطب العلاجي والرقابة الداخلية والتفتتيش الفني وإدارة المتابعة لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع.

مفاجئة المستشفيات للتأكد من توافر الخدمات الطبية

وفاجأت اللجنة مستشفيات الإيمان العام وأسيوط العام والنساء والتوليد والأطفال وحميات أسيوط، وتلاحظ إقبال من المواطنين على الاستقبال العام بالإضافة إلى ملاحظة عدد من السلبيات الفنية والإدارية.

وتفقدت اللجنة الاستقبال العام وبنوك الدم والعنايات والمبتسرين والأطفال والعمليات والأقسام الداخلية بالمستشفيات.

وقيمت اللجنة أداء المستشفيات على أرض الواقع والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضى مترددين على الاستقبال، لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وبعض المرضى المحتجزين بالاقسام الداخلية بالمستشفيات.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لرصد وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
مديرية الصحة بأسيوط حملة مفاجئة بمنتصف الليل المنشآت الصحية وتقييم مستوى الخدمة الصحية الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط

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