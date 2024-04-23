الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"الحل فى المقاطعة".. الأسايطة يرفضون الرضوخ لجشع تجار الأسماك

الأسماك
الأسماك

شاركت أسيوط، الثلاثاء، في حملة مقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه بالأسواق لتنضم أسيوط إلى المحافظات التي رفعت شعار "الحل في المقاطعة" لتضررهم من أسعار الأسماك.

حيث انتشر بمواقع التواصل فيسبوك بأسيوط حملة مكبرة للانضمام إلى المحافظات التي أعلنت عن مقاطعتها للأسماك بسبب ارتفاعها الجنوني وغير المبرر، لتجد الحملة رواجًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية.

قاطع لمدة أسبوع علشان سعرها ينزل

وبدأت الحملة بشعارات "أنا من النهاردة ولمدة أسبوع هقاطع السمك لحد ما سعره ينزل من النهاردة مش هشتري سمك وهبدأ بنفسي لأن مهما كان السمك مهم مش زي السلع التانية مثل اللحمة والفراخ".

في نفس الوقت، طالب عصام صلاح أهالي محافظ أسيوط بضرورة التضامن مع حملة مقاطعة السمك قائلًا "شدوا حيلكم وتعالوا نقاطع علشان التاجر الجشع يتعظ وخلي بضاعته تعفن"، مشيرًا إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك السبب الرئيسي فيه هو جشع التجار ضعاف النفوس الذين يستغلون الموقف لتحقيق أكبر مكاسب مادية على حساب المواطن البسيط.

فيما قال هشام مصطفي مواطن، ليه نشتري السمك لما ممكن نصطاده هات صنارتك والطعم بتاعك وتعالى نطلع نصطاد  وهتاكل سمك من النيل طازة ومنها رياضة خاصة، مضيفًا بأن المقاطعة سيكون لها أثر كبير خصوصًا مع الأسماك الطازجة.

وأوضحت كنوز مواطنة، إن السمك هو إحدى السلع التي تفسد سريعًا وعليه لما نقاطع لازم سعره ينزل لتقليل خسارة التاجر، لأنهم أصبحوا يستغلون الوضع، متعجبة من أسباب غلو سعر السمك بهذا الشكل الجنوني قائلة "هوا علف السمك غلي".

شاركت محافظة أسيوط مقاطعة شراء الأسماك الحل في المقاطعة بمواقع التواصل الإجتماعي هقاطع السمك لحد ما سعره ينزل

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: استقبال 7470 طن قمح بـ 28 شونة وصومعة منذ بدء التوريد

حملات نظافة مكثفة وتسوية الطرق غير المرصوفة بـ 5 مراكز فى أسيوط

الإعدام لـ3 متهمين بخطف وقتل طبيب بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي

مصرع شاب بطلق ناري عن "طريق الخطأ" أثناء تنظيفه بأسيوط

محافظ أسيوط يفتتح أعمال التطوير بالمعهد الفني الصحي

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

النائب العام ينعى وكيله المستشار عمر محمد كامل عبدالغنى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

مصر تفتح أبواب الذهب بالتحول الرقمى لجذب الاستثمارات العالمية فى قطاع التعدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك