"الحل فى المقاطعة".. الأسايطة يرفضون الرضوخ لجشع تجار الأسماك

شاركت أسيوط، الثلاثاء، في حملة مقاطعة شراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه بالأسواق لتنضم أسيوط إلى المحافظات التي رفعت شعار "الحل في المقاطعة" لتضررهم من أسعار الأسماك.

حيث انتشر بمواقع التواصل فيسبوك بأسيوط حملة مكبرة للانضمام إلى المحافظات التي أعلنت عن مقاطعتها للأسماك بسبب ارتفاعها الجنوني وغير المبرر، لتجد الحملة رواجًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية.

قاطع لمدة أسبوع علشان سعرها ينزل

وبدأت الحملة بشعارات "أنا من النهاردة ولمدة أسبوع هقاطع السمك لحد ما سعره ينزل من النهاردة مش هشتري سمك وهبدأ بنفسي لأن مهما كان السمك مهم مش زي السلع التانية مثل اللحمة والفراخ".

في نفس الوقت، طالب عصام صلاح أهالي محافظ أسيوط بضرورة التضامن مع حملة مقاطعة السمك قائلًا "شدوا حيلكم وتعالوا نقاطع علشان التاجر الجشع يتعظ وخلي بضاعته تعفن"، مشيرًا إلى أن الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك السبب الرئيسي فيه هو جشع التجار ضعاف النفوس الذين يستغلون الموقف لتحقيق أكبر مكاسب مادية على حساب المواطن البسيط.

فيما قال هشام مصطفي مواطن، ليه نشتري السمك لما ممكن نصطاده هات صنارتك والطعم بتاعك وتعالى نطلع نصطاد وهتاكل سمك من النيل طازة ومنها رياضة خاصة، مضيفًا بأن المقاطعة سيكون لها أثر كبير خصوصًا مع الأسماك الطازجة.

وأوضحت كنوز مواطنة، إن السمك هو إحدى السلع التي تفسد سريعًا وعليه لما نقاطع لازم سعره ينزل لتقليل خسارة التاجر، لأنهم أصبحوا يستغلون الوضع، متعجبة من أسباب غلو سعر السمك بهذا الشكل الجنوني قائلة "هوا علف السمك غلي".