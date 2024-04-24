الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

ندب أحمد فخري للعمل مديرًا لمديرية الطرق والكباري بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرارًا بندب "المهندس أحمد صلاح فخري" مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام، للعمل مديرًا لمديرية الطرق والكبارى بأسيوط، بجانب عمله الحالي، لمدة عام لحين شغلها قانونًا.


ويأتي ذلك لإتاحة الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولي المناصب التنفيذية بالمحافظة.


الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات


وأشار المحافظ، إلى أنه أصدر قرارًا بندب المهندس أحمد صلاح فخرى بالمستوى الأول (أ) من مدير إدارة المشروعات الهندسية بالديوان العام، للعمل مديرًا لمديرية الطرق والكبارى، بجانب عمله الحالي لمدة عام أو لحين شغلها قانونًا أيهما أقرب ولصالح العمل.


وأوضح اللواء عصام سعد، أنه يجرى الفترة الحالية الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة في المحليات واكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإداري بمديريات الخدمات والوحدات المحلية لتحقيق سياسة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن إستكمال خطة المحافظة لتطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة.


وأكد على ضرورة بذل مزيد من الجهد والمتابعة الميدانية للأعمال التي يجري تنفيذها في قطاع الطرق والرصف، لافتًا إلى أنه يجري تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الطرق والرصف والذي شهد تطورًا غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


ووجه اللواء عصام سعد، قيادات المحافظة ومدير مديرية الطرق والكباري، بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء، والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأعمال الرصف ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومسئولي شركات المرافق كـ(مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت والاتصالات)، وذلك لاستكمال باقي أعمال الرصف وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لتذليل أية عقبات وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ الأعمال والانتهاء منها في مواعيدها المقررة.

وأشار إلى العمل على رفع كفاءة الطرق التي تعد من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي، وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدير إدارة المشروعات الهندسية مدير ا لمديرية الطرق والكبارى بأسيوط والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات الاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة

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