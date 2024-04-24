الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: الاستعانة بـ "معلومات شبكات المرافق" لنهو ملفات التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالإستعانة بمركزمعلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية لنهو ملفات التصالح في مخالفات البناء والاستفادة من المعدات والأجهزة المتطورة الموجودة بالمركز.

 

أوضح اللواء عصام سعد إلى اهتمامه ومتابعته الدورية للمركز منذ قرار إنشاءه واختيار المقر له وحتى تشغيله واقرار لائحته المالية والإدارية وعمله بالفعل على أرض الواقع وهو ما يساهم في تقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية.


وذلك ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة وبأعلى جودة.

 

خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية


جاء ذلك خلال عقد جلسة مجلس إدارة مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومحمد بشير رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة والمهندسة ايمان علي مدير عام الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس محسن محمود حمدى رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق بأسيوط ووفاء محروس مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومنار غالي مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة، وأشرف محمد مدير إدارة الشئون المالية بالمحافظة.


بدأ اللقاء بالتهاني بإفتتاح مقر المركز الجديد خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، واستعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية منذ قرار إنشاء المركز والمعوقات التي واجهته وتم التغلب عليها ووضع حلول لها وشراء الأجهزة المتطورة واللائحة الأساسية والمالية والإدارية التي تم اعتمادها من وزارة المالية والاجراءات التي تم اتخاذها حتى افتتاحه وبدء العمل به رسميًا.


كما ناقش اللقاء بنود اللائحة المالية وأسعار الخدمات التي يقدمها المركز للمؤسسات والهيئات والأفراد خلال الفترة القادمة وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية لاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 خاصة وأن المركز يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) ما يساهم في تنفيذ وتوصيل المرافق وأعمال الصيانة والطوارئ للقطاعات المختلفة كـ (الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي) والتحديثات الأولية لما لها من أهمية بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) واصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة.

1000123714
1000123714
1000123713
1000123713
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية ملفات التصالح في مخالفات البناء والاستفادة من المعدات والأجهزة توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية

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