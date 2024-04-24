الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة اليوم الأربعاء، سير العمل بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل والتقى قيادات المديرية لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، في إطار متابعته المستمرة لسير وانتظام العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير الجهاز التنفيذي للخدمات بالمديرية ومجدي عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومحمد الأمير وكيل إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

جاهزية المدارس للامتحانات
وبدأ المحافظ جولته، بديوان مديرية التربية والتعليم بمتابعة سير العمل بإدارات وأقسام المديرية واستمع إلى شرح من قيادات المديرية للاستعدادات والإجراءات التي تم أخذها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووجه اللواء عصام سعد،  بضرورة التأكيد والتنبيه على جاهزية المدارس للامتحانات وخاصة المدارس التي تم ترشيحها لتكون مقرات لعقد امحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة وضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير الامتحانات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات مع الانضباط والحزم والنظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنيًا للطلاب التفوق والنجاح والتميز.

وأكد محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والعمل على تطويره والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وخلق بيئة تعليمية جيدة قادرة على خلق جيل جديد لقيادة مستقبل الوطن وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030م.

وشدد على ضرورة تفعيل دور أقسام المتابعة الميدانية بالإدارات والاهتمام بإيجاد حلول عاجلة لكل ما يتم رصده من مشكلات أومخالفات أثناء متابعة العمل، مشيرًا إلى الدور الهام الذى يقوم به المعلم ومشاركته في الارتقاء بالعملية التعليمية موجهًا التحية والشكر والتقدير للمعلمين بجميع ربوع المحافظة وحثهم على مواصلة العمل والجهد في تعليم الطلاب وتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم وذلك ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع يخدمون وطنهم في مختلف المجالات معلنًا استمرار زياراته وجولاته المفاجئة على الإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على أهم المشاكل التى تواجه العملية التعليمية والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم هذه الخدمة التربوية والتعليمية بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أهمية الجاهزية ونهو كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

واستمع المحافظ، لعدد من الطلبات والمقترحات من قيادات المديرية، موجهًا بوضع حلول عاجلة لها والأخذ في الاعتبار للأفكار والمقترحات لتنفيذها طبقًا للإمكانات المتاحة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بديوان مديرية التربية والتعليم الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني

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