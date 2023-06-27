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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 2023- 2024 رياض الأطفال وأولى ابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يتزايد معدل البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الحكومية والتجريبية  2023- 2024 من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى أن تقديم المدارس للعام الدراسى الحالى 2023-2024 يكون من خلال التسجيل على "بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم".

ومن جانبها بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استلام طلبات التقديم من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بداية من يونيو الحالي ومن المفترض إغلاق باب التقديم بنهاية هذا الشهر، مشيرة إلى أنه لن تقبل أي طلبات أخرى بعد الموعد المحدد .

وشددت الوزارة على أنها لن تقبل أي طلبات للتقديم باليد وإنما يتم التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

على صعيد متصل أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023- 2024 وكذلك مرحلة رياض الأطفال والرابط هو

https://emis.gov.eg/

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس.. الخطوات والشروط

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023.. الأوراق وسن القبول

خطوات التقديم للصف الأول الإبتدائى 2023-2024.

 

- تسجيل الدخول على الرابط الإلكترونى لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابطhttps://emis.gov.eg/

-الضغط على الزر الخاص بكلمة "دخول" 

-ملأ الخانات المخصصة للرقم القومى لولى الأمر بالأرقام المدونة على بطاقة الرقم القومى له 

-إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع مركز معلومات الوزارة

- كتابة جميع البيانات المطلوبة (أسم التلميذ – اسم الأم – العنوان –أسم المدرسة المراد التقديم بها )

-كتابة  الرقم السري لـ تقديم الصف الأول الابتدائي.

- على ولى أمر التلميذ متابعة نتيجة القبول المبدئي بعد تسجيل تقديم الصف الأول الابتدائي إلكترونيا أو لمرحلة رياض الأطفال 

بعد ظهور النتيجة من خلال رسالة على رقم المحمول المسجل يقوم ولى الأمر بالوجه  للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي أو مرحلة رياض الأطفال

يقوم ولى الأمر بتسليم الأوراق المطلوبة للمدرسة 

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