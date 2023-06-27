موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس.. الخطوات والشروط

يتساءل أولياء أمور الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الحكومية عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس التجريبية والحكومية في جميع محافظات الجمهورية حيث فعلت الوزارة الخدمات الرقمية في التقديمات لضمان الشفافية والنزاهة وتوافر أماكن شاغرة للطلاب التي تتوافر فيها الشروط.

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

يستطيع أولياء أمور الطلاب من سن 4_6 سنوات تسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية (خاصة ، لغات) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس من خلال هذا الرابط ( من هنا) والذي تم تفعيله منذ بداية شهر يونيو الجاري ويستمر لمدة 30 يوما وفقا لتعليمات الوزارة لاستقبال طلبات الالتحاق.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب وأولياء الأمور ضمن الخطة الحكومية لقضاء كافة مصالح المواطنين عبر الشبكة العنكبوتية دون الحاجة للذهاب والتعامل المباشر مع موظفي القطاع الخدمي المطلوب.





خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي 2023/2024



يمكن من خلال المواقع الإلكترونية الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم التقديم للطلاب الجدد في أحد المدارس التجريبية والحكومية عربي ولغات في كافة محافظات الجمهورية، وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع استقبال طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات الطلاب وأولياء الأمور.

تحديد نوع التعليم المراد إلحاق الطالب به.

كتابة بيانات الطالب المراد إلحاقه بالمدارس الحكومية والتجربيبة بدقة ( الاسم رباعي ، تاريخ الميلاد ، الرقم القومي ،...).

تحميل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم بالموقع الإلكتروني.

اختيار مدارس الابتدائيه بمحيط سكن الطالب المتقدم.

إدخال وسائل اتصال بولي الأمر.

الضغط على كلمة حفظ الطلب.





الشروط اللازمة لإلحاق الطلاب بالمدارس الحكومية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة شروط لقبول طلبات التقديم في المدارس الحكومية والتجريبية للعام الدراسي المقبل 2023 _ 2024 في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

أن يكون سن الطالب المتقدم لمرحلة رياض الأطفال من 4_6 سنوات.

أن يكون سن الطالب المتقدم لمرحلة الصف الأول الابتدائي من 6_7 سنوات.

أن يكون التقديم عبر الموقع الالكتروني وليس يدويا من خلال الإدارات التعليمية.

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