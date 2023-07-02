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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023

مدرسة الضبعة النووية
مدرسة الضبعة النووية

يزداد البحث عن تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023 للطلاب الذين أنهوا الشهادة الإعدادية ويسعون للبحث عن مدارس بديلة للثانوية العامة وتجهيز أوراقهم للتقديم فيها.

تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023

نعرض فى تقرير التالي تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023 وتفاصيل الالتحاق بها  والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم. 

يكون تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2023 من  262 درجة لجميع محافظات الجمهورية، ولا يتجاوز عدد المقبولين في مدرسة الضبعة النووية 75 طالبا منهم ٣٠ طالبًا من أبناء محافظة مطروح، ٤٥ طالبًا من باقي محافظات الجمهورية.

تقع مدرسة الضبعة النووية بعد مدينة العلمين بمحافظة مطروح، وتبلغ مدة الدراسة بها  5 سنوات للبنين فقط، ويتم التقديم للالتحاق بـها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وتستهدف المدرسة  إعداد وتخريج كوادر مؤهلة تأهيلاً عاليًا للعمل بالمفاعل النووي المصري السلمي بالضبعة الجاري العمل على إنشائها بالتعاون مع روسيا، والمتوقع بدء تشغيل أولى وحداته عام ٢٠٢٦.

مع العلم أن الدراسة في المدرسة تكون بالإقامة الداخلية حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم، وصالة مذاكرة، وصالة رياضية، ويُسمح للطلاب بالنزول للإجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والعودة للمدرسة يوم السبت.

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شروط القبول في مدرسة الضبعة النووية 

  • أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية  للدور الأول
  • أن يكون مصريا من أبوين مصريين
  • ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في 1 أكتوبر 2023
  • ألا تقل درجات  الطالب في الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم عن 95%
  • أن يجتاز الطالب الاختبارات الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم مع العلم يُعقد  الاختبار مرة واحدة ولا يمكن تعويضه في حالة التخلف عن موعده، ويمكن للطلاب الراسبين في الاختبار التظلم خلال 10 أيام من إعلان النتيجة
  • أن يجتاز الطالب كشف الهيئة
  • بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح يُشترط حصول الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من محافظة مطروح.

الاوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 

أصل الشهادة الإعدادية  وصورة منها 

أصل شهادة الميلاد وصورة منها

 صور شخصية للطالب

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

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