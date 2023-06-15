الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق مدارس البترول 2023.. بدائل الثانوية العامة

مدارس البترول
مدارس البترول

يسعى الكثير من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم في المدارس البديلة للثانوية العامة، لضمان توظيفهم بعد الدراسة، ويزداد التساؤل عن تنسيق مدارس البترول 2023 عبر محرك البحث “جوجل”، وهي بديلة لمدارس الثانوية العامة، فهي تضمن للطلبة توفير فرص عمل عقب التخرج، كما تؤمن لهم الالتحاق في بعض الكليات حال رغبتهم في استكمال مسيرة التعليم بعد المرحلة الثانوية.

تنسيق مدارس البترول 2023

ويقدم “الدستور” تفاصيل مدرسة البترول بعد الشهادة الإعدادية، وجميع الأوراق المطلوبة للتقديم..

تنسيق مدرسة البترول 2023

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق مدرسة البترول 2023، وذلك في ظل إعلان جميع درجات تنسيق الثانوية العامة ببعض محافظات الجمهورية، وستتزايد عمليات البحث حول بدائل مدارس الثانوية العامة.

وتكون مدارس البترول واحدة يكون من أهمها، حيث سيسهل التحاق الطلبة في مدارس البترول عقب الإعدادية شرط ألا يقل المجموع للطلاب عن 150 درجة كحد أدنى، وهو التنسيق لقسم كمبيوتر في داخل مدارس البترول في محافظة القاهرة.

ولم يتم الإعلان رسميًا حول تنسيق مدرسة البترول 2023 إلى الآن، ومن المتوقع الإعلان عن جميع درجات الالتحاق في مدارس البترول عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2023.

  • تنسيق مدارس البترول 2022 في داخل قسم البترول 240 درجة.
  • تنسيق قسم (الفني البترول) بدءا من مجموع 200 درجة.
  • تنسيق قسم (السيارات للبترول) بدءًا من مجموع 180 درجة.
  • تنسيق قسم (تبريد وتكييف للبترول) بدءا من مجموع 160 درجة.
  • تنسيق قسم (كمبيوتر للبترول) بدءا من مجموع 150 درجة.
  • مدرسة البترول بعد الإعدادية
     

متاح.. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

تنسيق القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف 2023 وشروط القبول

شروط تنسيق مدارس البترول 2023

والالتحاق في مدرسة البترول عقب الإعدادية يتطلب استيفاء الطالب لكافة شروط تنسيق مدارس البترول 2023، وكذلك مطابقته لشروط المدرسة التالية:

  • لا يقل مجموع التلميذ عن درجات تنسيق مدرسة البترول في ذات العام الدراسي، طبقا للقسم الداخلي داخل المدرسة.
  • تفوق التلميذ وحصوله على مجموع مرتفع بمادة اللغة الإنجليزية.
  • لا يقل عمر الطالب المتقدم بمدارس البترول عقب الإعدادية عن عمر 15 عاماـ ولا يزيد عن عمر 18 عاما.
  • اجتياز التلميذ المتقدم للكشف الطبي والنفسي بنجاح، وأيضا تخطيه لكشف الهيئة والكشف الرياضي.
  • أن يكون التلميذ المتقدم بمدارس البترول مصري الجنسية خريج ذات العام أو العام السابق فقط.
  • نجاح الطالب بالامتحان الشفهي والتحريري بمادتي اللغة العربية والإنجليزية بداخل مدارس البترول.
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