الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنسيق القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف 2023 وشروط القبول

مدارس الشرب والصرف
مدارس الشرب والصرف الصحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، اليوم الخميس، تنسيق القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف 2023 لقبول دفعة جديدة بالمدرسة 2024/2023 من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2022 ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/4 وحتى الأحد الموافق 2023/7/23 طبقاً للشروط الخاصة بطلب الالتحاق بالمدرسة.

تنسيق مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف 2023

وحددت الشركة تنسيق القبول بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف 2023 وشروط القبول على النحو التالي:-

  • حصول الطالب على الشهادة الإعدادية بنين فقط لعام 2023/2022 وأن يكون مجموع درجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة ولا يقبل الحاصلين على الشهادة المهنية أو مدارس الدمج.
  • حصول الطالب على الشهادة الإعدادية الأزهرية بنين فقط لعام 2023/2022 بنسبة %93  يتم قبول 5% من طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية من إجمالى عدد الطلاب المقبولين.
  • أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التى تعقد بالمدرسة.
  • يتم قبول الطلاب الأعلى مجموع من محافظتى بنى سويف والمنيا فقط حسب التوزيع الجغرافى.
  • أن يكون الطالب مصرى الجنسية.
  • أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

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الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى 

صورة استمارة النجاح للشهادة الإعدادية.

صورة شهادة الميلاد.

صورة شخصية.

سيتم فتح التقديم فى الوقت المحدد أعلاه وعلى الطلاب الراغبين في تسجيل طلب الالتحاق تحميل الأوراق المطلوبة صور وإرسالها في ملف واحد مضغوط على الرابط من هنا.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بني سويف

وفي سياق آخر، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى " 2024/2023"  بحد أدني "233 "درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة ، وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

 حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي هذا العام بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري لجملة الطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية، وإجمالي عدد الفصول، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع والمقدرة بـ 47 طالباً في الفصل الواحد.

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