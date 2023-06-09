تنسيق مدرسة توشيبا العربى 2023 وشروط التقديم

بالتزامن مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، حرص طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، على معرفة تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023 وشروط التقديم عبر جوجل، خاصة عقب نجاح قطاع التعليم الفني في جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الأعوام الماضية، وستأتي مدرسة توشيبا العربي من أبرز بدائل الثانوية العامة 2023 /2024.

تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023 وشروط التقديم

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023، وأقسام المدرسة، وشروط التقديم.

تعتمد مدرسة توشيبا العربي، في الدراسة على نظام الدراسة العملي، حيث تتم الدراسة في الكثير من المصانع المختلفة لصناعة الأجهزة كفرصة لتدريب جميع الطلاب أثناء الدراسة في المدرسة، حيث يتم تدريب الطلبة الملتحقين بها عمليًا وذلك على نوعية العمل الذي سيعمل به بالمستقبل، وأن تكون مدة الدراسة بها 3 سنوات فقط، وسيحصل التلميذ على درجة الدبلوم، طبقًا للمعايير الدولية، وستقبل الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من وزارة التربية والتعليم والأزهر.

تنسيق مدرسة توشيبا العربي 2023

وضعت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني حدًا أدنى للقبول في المدرسة، وطبقًا لتنسيق مدرسة توشيبا العربي لعام 2022/ 2023، يُشترط للالتحاق بها أن يكون التلميذ حاصلاً على الشهادة الإعدادية بمجموع 220 درجة على الأقل.

أقسام مدرسة توشيبا العربي

تكييف وتبريد. ميكانيكا. كهرباء. تركيبات.

مميزات مدرسة توشيبا العربي

منح الطالب راتب نظير رحلاتهم التدريبية.

تعليم الطالب الصناعات الحديثة.

حصول الطالب على بكالوريوس الهندسة.

فرص للتعيين في مصانع العربي.

فرصة عمل متاحة لكل تلميذ عقب التخرج.

شروط التقديم في مدارس توشيبا العربي

ألا يزيد عمر الطالب على 18 عامًا.

اجتياز الطالب لجميع اختبارات القبول التي حددتها الوزارة.

اجتياز المقابلة الشخصية التي ستعقد بالمدرسة.

اجتياز الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للتقدم بمدارس توشيبا العربي