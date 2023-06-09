الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

مع بدء إعلان محافظ مرسى مطروح، اعتماده نتيجة الصف الثالث الإعدادي، سعى الآلاف لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح من خلال رقم الجلوس عبر جوجل، حيث أعلنت محافظة مطروح عن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023 في المحافظة، وذلك عقب أن اعتمادها من محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، بنسبة نجاح 75.8%.

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة مطروح

وتستعرض “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح في هذا التقرير، وأوائل الشهادة الإعدادية 2022/2023 في المحافظة.

وأوضح عمرو شحاتة، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 11113 طالبًا، نجح منهم 7996 طالبًا وطالبة، وفيما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، بلغت نسبة النجاح نسبة 100%، و100% للصم وضعاف السمع، وحوالي 94% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

وحرص اللواء خالد شعيب، بصفته محافظ مطروح، على الاتصال بجميع أوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة عارمة وزغاريد من الأهل، معربًا عن تقديره لجهد أسرهم برعاية جميع أبنائهم المتفوقين، مقدمًا خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق ومواصلة النجاح لتحقيق نتائج مشرفة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

أتاحت محافظة مطروح لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، إمكانية الاستعلام بسهولة والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 برقم الجلوس، من خلال رابط خاص بالمحافظة، وللاستعلام عبر الدستور اضغط من هنا.

أوائل الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح

كما أعلنت محافظة مطروح عن جميع أسماء أوائل الشهادة الإعدادية لعام 2023 في المحافظة، من خلال صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، وجاءت الأسماء على النحو الآتي: