الجمعة 09 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بنسبة نجاح 75.8%.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني (2022- 2023) بالمحافظة بنسبة نجاح 75.8% وذلك بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 11113 طالباً، نجح منهم 7996 طالباً. 

وأضاف أن نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة النجاح 100% و100% للصم وضعاف السمع و94% للتلمذة الصناعية للتربية الفكرية.

وحرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاتصال بأوائل الطلاب لتهنئتهم وأسرهم وسط فرحة وزغاريد من الأهل، معربا عن تقديره جهد أسرهم في رعاية أبنائهم المتفوقين.

 

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الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية محافظ مطروح نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح

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