رسائل تهديد لـ"ثناء هاشم" بسبب كتابتها عن أزمات السينما المصرية

تقدمت الدكتورة ثناء هاشم، الكاتبة وأستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، ببلاغ للجهات المعنية بخصوص رسائل نصية وصلتها حوت تهديدا وترويعا، إثر كتابتها عن قضايا تخص أزمات السينما المصرية والمتسبب فيها، وتضمنت التهديدات تحذيرا بألفاظ مشينة إذا ما استمرت في الكتابة عن هذا الملف وهو ما يشكل حدثا خطيرا وواقعة مشينة وغير مسبوقة في وسط السينمائيين، ووعدت الجهات المسؤولة مشكورة بالاهتمام بالواقعة وتتبع مرسل التهديدات واتخاذ اللازم ضده.

ـ نبذة عن ثناء هاشم

ثناء هاشم، من مواليد الإسماعيلية، التحقت بكلية الآداب جامعة الزقازيق، قسم اللغة العربية، من أعمالها، مسلسل “القمر آخر الدنيا”، والذي عرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني للعام 2020، عن قصة للكاتب الروائي محمود الورداني.

من بطولة كل من: بشري ــ مؤمن نور ــ عمرو عابد ــ هشام إسماعيل ــ مادلين طبر ــ ثراء جبيل ــ أحمد كرارة ــ هدي الأتربي ــ ليلي عز العرب ــ أحلام الجريتلي ــ حنان سليمان ــ عواطف حلمي وبسام رجب.

وتدور أحداث مسلسل “القمر آخر الدنيا”، من تأليف السيناريست دكتورة ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، قدمت السيناريست دكتورة ثناء هاشم، تشريحا للطبقة الوسطى وتحولاتها، وما أصابها من خلل ومتغيرات أصابت أفرادها بما ينعكس على المجتمع بشكل عام. عن رواية للكاتب محمود الورداني والتي تصفها “ثناء هاشم”، بأنها: “كانت ملهمة إلى حد بعيد منذ أن قرأتها من سنوات، هي رواية صغيرة الحجم تدور في فترة زمنية معينة ترجع لأكثر من عقد في تاريخ مصر وتشكل الظروف السياسية وقتها بطلا أساسيا في الرواية”.