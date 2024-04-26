الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

رسائل تهديد لـ"ثناء هاشم" بسبب كتابتها عن أزمات السينما المصرية

ثناء هاشم
ثناء هاشم

تقدمت الدكتورة ثناء هاشم، الكاتبة وأستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، ببلاغ للجهات المعنية بخصوص رسائل نصية وصلتها حوت تهديدا وترويعا، إثر كتابتها عن قضايا تخص أزمات السينما المصرية والمتسبب فيها، وتضمنت التهديدات تحذيرا بألفاظ مشينة إذا ما استمرت في الكتابة عن هذا الملف وهو ما يشكل حدثا خطيرا وواقعة مشينة وغير مسبوقة في وسط السينمائيين، ووعدت الجهات المسؤولة مشكورة بالاهتمام بالواقعة وتتبع مرسل التهديدات واتخاذ اللازم ضده.

 

ـ نبذة عن ثناء هاشم

ثناء هاشم، من مواليد الإسماعيلية، التحقت بكلية الآداب جامعة الزقازيق، قسم اللغة العربية، من أعمالها، مسلسل “القمر آخر الدنيا”، والذي عرض ضمن السباق الدرامي الرمضاني للعام 2020، عن قصة للكاتب الروائي محمود الورداني.

من بطولة كل من: بشري ــ مؤمن نور ــ عمرو عابد ــ هشام إسماعيل ــ مادلين طبر ــ ثراء جبيل ــ أحمد كرارة ــ هدي الأتربي ــ ليلي عز العرب ــ أحلام الجريتلي ــ حنان سليمان ــ عواطف حلمي وبسام رجب. 

وتدور أحداث مسلسل “القمر آخر الدنيا”، من تأليف السيناريست دكتورة ثناء هاشم، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، حول عائلة دلال، التي تعود من الخارج مع زوجها خالد فتفاجأ باختفاء والدتها كريمة، وتبدأ في البحث عنها مع شقيقيها جلال وأحمد.

في مسلسل "القمر آخر الدنيا"، قدمت السيناريست دكتورة  ثناء هاشم، تشريحا للطبقة الوسطى وتحولاتها، وما أصابها من خلل ومتغيرات أصابت أفرادها بما ينعكس على المجتمع بشكل عام. عن رواية للكاتب محمود الورداني والتي تصفها “ثناء هاشم”، بأنها: “كانت ملهمة إلى حد بعيد منذ أن قرأتها من سنوات، هي رواية صغيرة الحجم تدور في فترة زمنية معينة ترجع لأكثر من عقد في تاريخ مصر وتشكل الظروف السياسية وقتها بطلا أساسيا في الرواية”.

ثناء هاشم السيناريست ثناء هاشم رسائل تهديد المعهد العالى للسينما السينما المصرية

مواد متعلقة

فى يومها العالمى.. أبرز المؤلفات التى تناولت حقوق الملكية الفكرية

"الرجل النمرة".. رواية للكاتب الأندونيسي إيكا كورنياوان على طاولة المركز الدولي للكتاب

الكاتب الفلسطيني محمود جودة أبو بغداد: المدن هي حكايتنا المستمرة (حوار)

الثلاثاء.. "الذات في مواجهة العالم" على طاولة مركز الحرية للإبداع الفني

زين عبد الهادي: ولدت بين أكوام الكتب وأسطوانات الموسيقى وأفلام السينما

في ذكرى تحرير سيناء.. كيف حاولت جماعة الإخوان التفريط في أرض الفيروز؟

قصور الثقافة فى سيناء بين ذكرى التحرير والجمهورية الجديدة

أحمد مجدى همام لـ "الدستور": أجد متعتى فى كتابة القصة القصيرة

الأكثر قراءة

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

أمطار رعدية بعدد من المناطق.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس السبت

"الدارك ويب" يظهر على ساحة الإجرام.. جريمة طفل شبرا الخيمة إنذار من العالم الخفى

فتحت الدش والماء مغلى.. رضيعة تفقد حياتها فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"