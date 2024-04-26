فى يومها العالمى.. أبرز المؤلفات التى تناولت حقوق الملكية الفكرية

يحتفل العالم اليوم، بيوم حقوق الملكية الفكرية، والذي يتزامن مع تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز التنفيذ في العام 1970، للتأكيد علي الأهمية التي يكتسيها نظام الملكية الفكرية المتوازن للاعتراف بالمخترعين والمبدعين ومكافأتهم على عملهم وضمان استفادة المجتمع من إبداعهم وبراعتهم.

وتمكّن حقوق الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات والمصممين والفنانين وغيرهم من ضمان الحماية القانونية لمنتجاتهم الابتكارية والإبداعية وضمان عائد مالي منها.

أبرز الكتب التي تناولت حقوق الملكية الفكرية

وقد تناول العديد من الباحثين والقانونيين قوانين حقوق الملكية الفكرية، من خلال العديد من المؤلفات والكتب التي تناولت وعرضت لهذه القضية. ومن بينها كتاب “حقوق الملكية الفكرية ودورها فى حماية المصنفات الرقمية وأسماء النطاقات علي شبكة الإنترنت”، من تأليف خالد حسن أحمد لطفي، والصادر عن دار الفكر الجامعي عام 2021.

ويتناول الكتاب ما ترتب علي ظهور الإنترنت من تطورات وتحولات جذرية فرضها في مجال الاتصال والمعلوماتية، أدى إلـى العديـد مـن الدراسات والتشريعات التي اهتمت بموضوع حماية المصنفات بمختلف أنواعها. وهذا التطور أدى إلى ظهور نظم معلوماتية جديـدة وتعدد سـبل الحصول على المعلومات وتخزينها، وكذا طرق تحميل مختلف الملفات، فالانترنت شبكة متداخلة ومتشعبة تربط بـين آلاف الشبكات، وتتيح الاتصال على شكل تبادل للمعلومات الرقمية، مما فتح بابا واسعا أمام مـا يعرف بالتحميل غير القانوني أو القرصنة التي أدت إلى انتهـاك حقـوق الملكية الفكرية بصفة عامة والملكية الأدبية والفنية بصفة خاصة، وذلـك في ظل غياب أو نقص التشريعات وضعفها في مواجهـة هـذه الظـاهرة العالمية.

سوق الفن وعوالم الملكية الفكرية

وللباحث القانوني عمر ياسر أمين، صدر في العام 2021 كتاب يتناول قضايا الفن التشكيلي وحماية حقوق الملكية الفكرية، تحت عنوان "قضايا سوق الفن التشكيلي: من وحي سوق الفن وعوالم الملكية الفكرية". ويرسخ المؤلف في كتابه، ضرورة أن يحكم القطاع المتنامي لسوق الفن إطار قانوني شامل لجميع إشكاليات العمل الفني، وتوثيق الأعمال الفنية.

كما يقدم الكتاب دعوة للانتقال إلي أحكام القانون بدلا من أحكام صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا علي أن مجال حقوق الملكية الفكرية وسوق الفن مجال مفتوح للبحث يتطور مع كل واقعة جديدة مختلفة في سوق الفن وحماية حقوق الملكية الفكرية.

الملكية الفكرية في عالم اليوم

ومن الكتب التي تناولت حقوق الملكية الفكرية، كتاب “الملكية الفكرية في عالم اليوم”، من تأليف الباحث دكتور حسيب إلياس حديد، والصادر عن جامعة الموصل عام 2014. والكتاب يتناول القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية للحرفيين والفنانيين، ضد أي سرقة أو انتحال لأفكارهم الإبداعية، لما تمثله إنتاجاتهم من إرث حضاري مهم يتوجب حمايته. كما يتطرق الكتاب إلي الأثر الذي تحدثه حقوق الملكية الفكرية وحمايتها علي البيئة، لما تمنحه للمبدعين من حق حصري واستثنائي لإنتاج وتصنيع وتسويق وبيع وتوزيع نتاجهم واستثماره.

في الملكية الفكرية وحقوق المؤلف

والكتاب من تأليف جورج جبور، وصادر عن دار الفكر بدمشق، والكتاب يتناول أهمية إيجاد تشريعات وقوانين تضمن حماية الكتب والمصنفات الفكرية قانونيًا من السرقة والتشويه، حيث تأسست العديد من المنظمات والهيئات للدفاع عن حقوق المؤلفين ومصنفاتهم الفكرية، ربما في مقدمتها منظمة (الويبو) أو المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية التي تتخذ لها من جنيف مقرًا لها.

ويسلط الكتاب الضوء علي الأهداف الأساسية لمثل هذه المنظمات تتركز أساسًا على حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، فإن جوانب مهمة كانت تعنى بوضع الضوابط والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المؤلفين ومصنفاتهم الفكرية.

كتاب الملكية الفكرية

من تأليف الباحث دكتور محمد الغمري، ويتناول الكتاب بالدراسة التحليلية أحكام قانون حماية حقـوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 للسنة 2002م وَفقًا لآراء واجتهادات الفقه وأحكام القضاء وفي ضوء قواعد نظام الحماية الدولية لحقوق الملكية والفكرية.

وتعتمد هذه الدراسة على ثلاثة مناهج: المنهج التاريخي، في محاولة رد قوانين الملكية الفكرية لأصولها التاريخية، والثاني منهج (الدراسة الوصفية النقدية) في ما يتعلق بقراءة وتحليل نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 للسنة 2002م فضلًا على نصوص الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تتم قراءة وتحليل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري على هدى من مبادئها وأحكامها، وذلك بغرض بيان الآثار القانونية المترتبة على النصوص القانونية الوطنية والدولية، وإظهار أهم العيوب والثغرات التي تعتريها، إضافة إلى تحليل الآراء الفقهية والأحكام القضائية المتصلة بموضوع الدراسة. أما المنهج الثالث فهو (المنهج المقارن)، إذ تهتم برصد وتحليل وتقييم موقف المشرِّع المصري من حماية مختلِفِ فروع حقوق الملكية الفكرية في ضوء تجارب أهم التشريعات المقارنة في هذا المجال.