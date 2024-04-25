تحتفل مصر اليوم بذكري تحرير سيناء، وهو اليوم الذي يتزامن مع تحرير كامل تراب سيناء أرض السلام، في مثل هذا اليوم من العام 1982، بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي، ورفع العلم المصري علي أرض الفيروز.

قصور الثقافة فى سيناء بين ذكرى التحرير والجمهورية الجديدة

سيناء، أرض الفيروز والسلام، مهد الرسل والديانات، التي رويت بدماء الآلاف من أبنائها الشهداء، الذين دفعوا دمائهم وحيواتهم من أجل تحريرها في مثل هذا اليوم من العام 1982، ليبدأ التعمير والبناء.

في العام 2011، شهدت سيناء العشرات من العمليات الإرهابية، علي يد الجماعات الدينية المتطرفة وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين وداعش، إلي أن نجحت القوات المسلحة في تحرير سيناء الثاني.

ونجحت قواتنا المسلحة في تحرير سيناء من موجات الإرهاب الأسود، حتي جاء دور الثقافة حاملة لواء التنوير والفكر والإبداع، ومشاعل الفن والثقافة التي حملها مبدعي سيناء.

قصر ثقافة العريش

في 2020 وبعد توقف أكثر من 9 سنوات، افتتحت وزيرة الثقافة السابقة دكتورة إيناس عبد الدايم، قصر ثقافة العريش بعد أن كان قد توقف عن تقديم خدماته إثر العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة العريش. فضلا عن تطوير مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بمدينة بئر العبد.

كما أسس مركزا لتنمية الموهوبين والنابغين في شتي مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه إلى جانب إعداد برامج للتدريب علي الحرف البيئية والتراثية ودعم أندية شعراء البادية تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ومشروعات جمع التراث السيناوي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة وتكثيف الأنشطة الإبداعية في المحافظة.

وافتتحت وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني أول أمس، بمصاحبة محافظ شمال سيناء، احتفالية تحرير سيناء بقصر ثقافة العريش.

وخلال الافتتاح، أكدت أن الوزارة تعمل علي تنفيذ برنامج طموح لتنمية الوعي، واكتشاف المواهب في جميع المجالات الفنية والأدبية، وقد شهد العام الأخير افتتاح عدد من المشروعات الثقافية، ورفع كفاءة عدد من المكتبات، وعودة السيرك القومي لمدينة العريش، بالإضافة إلى تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية.

كما أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا للتنمية الثقافية بشمال سيناء، في ظل حالة الاستقرار التي تتمتع بها المحافظة لخدمة أكبر قدر من الجمهور، في إطار خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمحافظة. كما تعمل وزارة الثقافة على استثمار وتنمية ما تتميز به محافظة شمال سيناء من حرف يدوية وتراثية، من خلال تنظيم العديد من الورش المتخصصة في هذه المجالات.

كل يوم.. أول عرض مسرحي صحراوي في مصر

وفي العام الماضي 2023، شهد قصر ثقافة دهب، أول عرض مسرحي صحراوي في مصر، تحت عنوان “كل يوم”، من تأليف ياسر أبو العينين وإخراج شرف القزاز.

وقد وصل العرض لأكبر عدد من الناس خاصة في القري والنجوع لأهمية القضايا المطروحة، ويطرح العرض العديد من القضايا، مما تبرز أن الفن رسالة فكر وتوعية ومتعة وتفاعل مع الجمهور.