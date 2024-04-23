محمد نصر الجبالى: "الأيام الخوالى" رواية فريدة من نوعها

تحدث الدكتور محمد نصر الجبالي، عن رواية الأيام الخوالي، خلال حفل إطلاق النسخة العربية من الرواية للكاتب الأوزبكي عبد الله قادري، في سفارة أوزبكستان بالقاهرة، وبحضور السفير الأوزبكي منصور بيك كيليتشيف.

دكتور نصر الجبالي خلال الحفل

الأيام الخوالي رواية فريدة من نوعها

وقال دكتور محمد نصر الجبالي، والذي قام بترجمة رواية الأيام الخوالي للغة العربية، والصادرة عن دار المعارف، للكاتب الأوزبكي عبد الله قادري: الأيام الخوالي رواية فريدة من نوعها إذا أردنا أن نتعرف علي تاريخ أوزبكستان، وتعرض بصدق لمن أراد أن يتعرف علي المعاناة التي عاناها الشعب الأوزبكي والمآسي التي حدثت في أوزبكستان.

وعبر “الجبالي” عن سعادته بترجمة رواية الأيام الخوالي لافتا إلي: سعيد جدا أن يوضع اسمي علي رواية كتبها مؤلف عظيم، عبد الله قادري، وأتمني أن تصدر قريبا ترجمة لأشعار الشاعر الأوزبكي أليشر نافوي. وأري أننا تأخرنا في ترجمة الأدب الأوزبكي إلي اللغة العربية، وكان يجب أن نبدأ هذه الخطوة منذ زمن طويل، ولكن أن تبدأ متأخرا خيرا من أن لا تبدأ أبدا.

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

ترجمة الأيام الخوالي كانت تجربة ثرية

وعن كواليس ترجمته لرواية الكاتب الأوزبكي عبد الله قادري، الأيام الخوالي، تابع مترجمها الدكتور محمد نصر الجبالي، أستاذ اللغة الروسية بجامعة عين شمس وعميد كلية الألسن جامعة الأقصر: علي مستوي الترجمة، كانت ترجمة رواية الأيام الخوالي تجربة ثرية لي. من الجميل أن يشعر المترجم بالسعادة وهو يعمل علي الترجمة، وهذا العمل ــ الأيام الخوالي ــ تحول إلي بحث أدبي بالنسبة لي، فخلال الترجمة كنت أتوقف عند الكثير من الكلمات التي أبحث عنها في الموسوعات والمصادر التاريخية حتي أعرف ما هي، وما اسم هذه المدينة وماذا تعني للأوزبك، وما قيمة هذه المدينة في تاريخ أوزبكستان، وبالتالي كانت هناك الكثير من الحواشي التي نضعها كمترجمين حتي نعرف القارئ العربي ما قيمة هذه المدينة أو هذا الأثر أو هذه الحادثة التاريخية، ولذلك القارئ العربي لن يتعرف فقط علي عمل أدبي، بل سيتعرف علي الكثير من الخصائص والمعالم والأحداث التاريخية التي وقعت في أوزبكستان.

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

ولفت “الجبالي” إلي: من خلال رواية الأيام الخوالي، أعتقد أنه سيكون هناك اهتمام لدي النقاد والباحثين العرب بشكل عام لدراسة الأدب الأوزبكي، لأن هذه الرواية تعد الرواية الأولي التي تؤسس للأدب الأوزبكي بشكل قوي، والتي بدأت تضع تقاليد الأدب الأوزبكي بشكل سليم ولذلك أعتقد أنه سيكون هناك دراسات أدبية ونقدية عن الأدب الأوزبكي بعد صدور رواية الأيام الخوالي فضلا عن الدراسات المقارنة أيضا بين الأدب العربي والأدب الأوزبكي.

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

وأضاف “الجبالي”: رواية الأيام الخوالي في نسختها العربية تؤسس لمرحلة جديدة في الدراسات الثنائية بين الأدب العربي والأدب الأوزبكي. خاصة وأن الأدب الأوزبكي يحتاج إلي إلقاء الضوء عليه مع قلة ما ترجم وكتب عن أوزبكستان. وشخصيا ترجمت ثلاثة كتب، الأول “الأدب الشعبي عند العرب والترك”، وكان عن الفلكلور الأوزبكي وارتباطه بالأدب الشعبي العربي، والكتاب الثاني هو كتاب “تاريخ الحج من أوزبكستان”، وهو ليس كتاب ديني بل كتاب من أدب الرحلات ومن طرائفه مرور رحلات الحج من أوزبكستان في طريقها إلي مكة بمصر.

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي

حفل إطلاق النسخة العربية من رواية الأيام الخوالي