سفير أوزبكستان: "الأيام الخوالي" تُعرف القارئ العربي بالثقافة الأوزبكية

عبر سفير أوزبكستان عن سعادته بصدور النسخة العربية لرواية “الأيام الخوالي”، للكاتب الأوزبكي عبد الله قادري، بترجمة عن اللغة الأوزبكية مباشرة، للمترجم دكتور محمد نصر الجبالي، أستاذ اللغة الروسية بجامعة عين شمس وعميد كلية الألسن جامعة الأقصر، والصادرة عن دار المعارف.

الأيام الخوالي تعرف القارئ العربي بالثقافة الأوزبكية

وقال سفير أوزبكستان في القاهرة، منصور بيك كيليتشيف، خلال حفل إطلاق النسخة العربية من رواية “الأيام الخوالي”، للكاتب الأوزبكي عبد الله قادري: يسعدني أن أراكم اليوم في سفارتنا، التي تعد جزءا من أوزبكستان.

منذ أكثر من 130 عاما، في 10 أبريل 1894، ولد عبد الله قادري في عائلة البستاني في طشقند. ورغم أن مصيره انتهي بشكل مأساوي، إلا أنه فتح صفحة جديدة وعصرا جديدا في الأدب الأوزبكي. حتي ذلك الحين، ارتبط الأدب المكتوب الأوزبكي بأسماء: محمود كشقري، وأحمد يسوي في القرنين العاشر والحادي عشر.

واستدرك “كيليتشيف”: ولكن بحلول القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وصلت اللغة الأوزبكية القديمة، أي اللغة التركية، إلي ذروة عالية علي يد أليشر نافوي وبابور، اللذين أصبحت قصائدهما وملاحمهما التراث الذهبي لأمتنا بجمالها ورقيها.

دكتور نصر الجبالي

المواهب الجديدة تولد كل 500 عام

وتابع سفير أوزبكستان في القاهرة، منصور بيك كيليتشيف: يبدو صحيحا أن المواهب الجديدة تولد كل 500 عام. في بداية القرن العشرين، وعلي الرغم من صغر سنه كتب عبد الله قادري أول رواية في الأدب الأوزبكي، وبكلماته “النظر إلي الماضي” كتبت رواية من الطراز الحديث.

رواية “الأيام الخوالي”، تشبه ملاحم مثل: “طاهر زهرة”، و"تشور درويش"، و"فرهود ــ شيرين"، و"بهرومغور"، وتعكس عهد جديد. وسرعان ما اعتبر العمل الذي انتشر بين الشعب الأوزبكي علي نطاق واسع بمجود نشره، بمثابة تهديد من قبل السلطات السوفيتية ووضعت حواجز مصطنعة عليه.

ولفت “كيليتشيف” إلي: خلال فترة القوة السوفيتية، انتشرت ممارسة ترجمة العديد من أعمال الأدب الأوزبكي إلي شعوب الاتحاد السوفيتي واللغات الأجنبية، إلا أن عمل “الأيام الخوالي” لم يترجم إلي أي لغة غير الروسية، كما خضعت الترجمة الروسية للرقابة وتم إجراء بعض التغيرات، تمت الترجمة إلي اللغة الإنجليزية فقط في عام 2017.

وأوضح “كيليتشيف”: وأخيرا، وبعد مرور 100 عام، عرضت هذه الرواية علي قراء العالم العربي لأول مرة هذا العام 2024 تحت عنوان “الأيام الخوالي.. قصة حب مريرة في تركستان”. ومن المقرر أن توزع الرواية الصادرة في 1000 نسخة باللغة العربية، عن أكبر دار نشر في المنطقة ــ دار المعارف ــ علي جميع المكتبات الكبري والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية وأجهزة الدولة والسلك الدبلوماسي بالقاهرة، وفي الجامعات والمكتبات الكبري في الدول العربية.

واختتم “كيليتشيف”، لافتا إلي: ومن المتوقع أيضا إعادة طباع ترجمة للرواية في المملكة العربية السعودية. ونحن علي يقين من أن ترجمة رواية “الأيام الخوالي” إلي اللغة العربية ستخلق أرضية غير مسبوقة للتعريف بالثقافة الأوزبكية والتاريخ الإقليمي والأخلاق الأوزبكية بين شعوب الشرق الأوسط.

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