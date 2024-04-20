من حكايات الكتب لرحلة بين المكتبات.. أشرف أبواليزيد يشارك "الدستور" تجاربه

مكتبات المثقفين 3..

المكتبة، من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقالاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور، تقدمها الــ “الدستور” في سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

وفي ثالث هذه الحوارات يحدثنا الكاتب أشرف أبو اليزيد، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، وما الكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك.

و"أشرف أبو اليزيد"، كاتب روائي وشاعر وناقد تشكيلي، يشغل منصب رئيس تحرير مجلة “آسيا إن”، صدر له العديد من الأعمال الأدبية من بينها روايات: “شموس، حديقة خلفية، الترجمان”، وفي الشعر صدر له دواوين: “وشوشة البحر، ذاكرة الصمت، الأصداف، ذاكرة الفراشات” فضلا عن مؤلفاته في أدب الرحلة وغيرها العديد.

◄ متى اشتريت أول كتاب؟

لعلي لا أذكر، فالرحلة أطول من نصف قرن، لكني أستعيد رحلتي المبكرة جدا باقتناء سلسة علمية مترجمة عن الفضاء، من القطع الكبير، وكانت توزع معها ملصقات ملونة نضعها بصفحات معينة على الرسوم نفسها قبل التلوين، وكأني أشارك في صناعة الصورة الأخيرة للمجلات.

لكني أذكر أنه منذ وعيت كان هناك موعدان، مساء الأربعاء، وصباح السبت، اقتني فيهما مجلتي (ميكي) و(تان تان)، على التوالي… انتظر وصول القطار برزمتيهما، وعم محمد بائع الصحف يفك الربطة، ويأخذ لي من قلبها عددا جديدا أتصفحه في الطريق من المحطة حتى البيت.

◄ ما أهم الكتب في مكتبتك؟

إذا كنت تتحدثين عن الأهمية العاطفية فهي الكتب التي يهديها مؤلفوها، وإذا شئت ربط الأهمية بالقيمة المادية فهي كتب الفن التشكيلي وموسوعاته، لكني أعد مكتبتي في أدب الرحلة لها أهمية خاصة، سواء تحدثنا عن المحتوى النادر، أو الفضاءات الفسيحة التي تتيحها هذه المجموعة، سواء كان ورقيا او رقميا او مصورا.

◄ما الكتاب الذي لا يمكنك الاتستغناء عنه؟

الكتب الفنية المصورة، وتلك المطبوعة بنسخ محدودة ومرقمة.

◄ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟

القرآن الكريم، لكن لا نسخة تشبه الأخرى، فقد حرصت على أن تكون نسخ الكتاب من البلدان التي أزورها مترجمة بلغات أهلها، فهناك نسخة من تتارستان، بالحرف التتري والروسي والعربي، وأخرى من طهران وجدة، وثالثة من كيرالا جنوب الهند، بالماليالام، فضلا عن نسخ نادرة مثل (مصحف عثمان) التي أهداها لي الدكتور خالد إرن، الأمين العام لإرسيكا.

◄هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

الكتب - أحيانا - تصبح مثل أفراد العائلة الكبيرة، يمكن أن تهيئي شقة أخرى أو زاوية بمكان آخر لينتقل هؤلاء الأفراد للسكنى، وفي بيتي الحالي ثلاث مكتبات، بها آلاف الكتب، وهناك مكتبة منها بها زاوية لكتب ورثناها، مثل مكتبة والد زوجتي الراحل الأستاذ محمد حسن أبو حسن، الذي كان شاعرا ومحققا، وتحمل كتبه توقيعه مؤرخا، واعتقد أن أسرتي ستود الاحتفاظ بكتبي، فهي إرثي الأدبي.

خلال سنوات أخيرة مضت كنت أهدي مجموعات من كتبي، سواء لمدرستي الابتدائية، أو للأصدقاء والصديقات، ولا يشكل ذلك فقط مؤلفاتي وأعمالي المترجمة (45 كتابا حتى الآن)، وإنما الإصدارات المتخصصة في السينما والمسرح والأدب والتاريخ التي أرى أنها ستعيش تحت سماوات أخرى تمنحها حياة متجددة، فكما تهبنا الكتب حيوات مؤلفيها، يهديها القراء حياة للبقاء.

بهذه المناسبة، من الجميل أيضا أن أذكر، وأشجع، المؤلفين العرب على إهداء جزء من نسخ مؤلفاتهم، وما يستغنون عنه من كتب مؤلفاتهم إلى الجامعات التي تفتقد للأدب العربي المعاصر، سواء كان ذلك في الهند أو كوريا أو حتى أوروبا، فهذه المؤلفات ستساهم في اكتشاف الأدب العربي الحديث وإتاحته للدراسات الأكاديمية، وهو ما حدث معي شخصيا، حيث نالت الدكتوراه الباحثة الهندية سابينا ك. عن (شعرية السرد في روايات أشرف أبو اليزيد)، في جامعة كاليكوت، كيرالا، الهند.

◄كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

كثيرة هى المكتبات التي يمكن أن أحدثك عن فقدانها، وكلها بسبب السفر من مكان لآخر، من بيت أبي في بنها إلى بيتي في القاهرة، ومن سكناي في الرياض ومسقط والكويت وسيول، إلى مستقري في مصر. في كل دار كانت لي مكتبة، ولكل كتاب حكاية، ولذلك تنشأ الألفة.

ربما يذكر زوار شقتي في الكويت أنني وضعت خزانة خارج الشقة لمن يريد استعارة واقتناء الكتب والمجلات التي تفيض عن حاجتي، كانت الخزانة سفارة ثقافية للزوار والسكان. لكن ذلك تخليا اختياريا ومحببا بالنسبة لي كراع لنشر الثقافة.

◄ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

كتاب “وصف مصر”، كاملا، أقصد طبعا النسخة الملونة، ولكني أملك نسخة مصورة، بالأسود والأبيض، مع كتب متفرقة فاخرة لبعض محتواه.

◄هل تشتري كتبا ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

إذا كان كتابا موسوعيا فهذا ممكن، إذ أن هذه النوعية من الكتب تُقتنى لكي نعود إليها في البحث المرجعي، وبعض الكتب تقرأينها مترجمة وتحبين الرجوع للغة الأصل، ولكن يندر أن أتذكر شراء كتاب وأهمله. مثال موسوعة عن الفن التشكيلي باللغة الفرنسية، وقد اشتريت منها نسخا ثلاثة، احتفظت بنسخة منها في عشرة مجلدات.

◄هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

الحقيقة أنني عندما أزور معارض الكتب تكون لدي قائمة محددة، غالبا لمؤلفات الأصدقاء، ولا أضيف لتلك القائمة إلا كتابا يفاجئني محتواه وتصميمه، وقد أطلب شراء الكتب من دور النشر مباشرة، فالميزانية غير محددة، وإنما تمثل عنايتي بالمحتوى.

◄هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

طبعا أعير الكتب، ولا أعول كثيرا على استعادتها، فقد يحدث أن يكون الشخص أمينًا مثل صديق من أيام الدراسة الثانوية، رأيته بعد عقود فأعاد لي كتابا استعاره. أما أنا فأرد الكتب، وقد أعلن صديق لي كان يرأس تحرير مجلة كبرى أنني استثناء بين الكتاب، لأنني أعيد الكتب التي أستعيرها.