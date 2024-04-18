أشرف العشماوي.. حوار مع ذكريات الطفولة و أول كتاب من المكتبة الخضراء (خاص)

مكتبات المثقفين .. "1"

تعد المكتبة، من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها. وحول مكتبات الكتاب، وكم فقدت، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور، تقدمها الــ “الدستور” في سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

وفي أولي هذه الحوارات يحدثنا الكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه وغيرها.

و"العشماوي" كاتب روائي صدر له العديد من الروايات، منها: البارمان٬ زمن الضباع٬ المرشد٬ كلاب الراعي، تويا، تذكرة وحيدة إلي القاهرة، بيت القبطية، السرعة القصوي صفر.

◄متي اشتريت أول كتاب؟

أول كتاب اشترته لي أمي وكنت طفل في الخامسة وربما لازال في مكتبتي كان بعنوان |الأمير المسحور" من إصدارات المكتبة الخضراء، وأول كتاب اشتريته من مصروفي وانا طفل كنت في السابعة من عمري وكان مغامرات أرسين لوبين.



◄ ما أهم الكتب في مكتبتك؟

أهم الكتب في مكتبتي من الصعب حصرها بالأهمية فأغلبها أرى له أهمية وبعضها أعود له أكثر من مرة. لدي قصة الحضارة الطبعة الخاصة بجامعة الدول العربية في ثلاثين مجلد ولدي نسخة قديمة من ألف ليلة وليلة – طبعة بولاق – لدي دائرة المعارف في ثمانين كتاب ودائرة العلوم في عشرين مجلد لدي أكثر من ألف كتاب عن التاريخ والفلسفة وعلم النفس ومئات الروايات والكتب التي تتناول موضوعات مختلفة، مكتبتي حاليا تضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب وأصبحت أواجه مشكلة في حفظ الكتب الجديدة.



◄ما الكتاب الذي لديك منه أكتر من نسخة منه؟

ألف ليلة وليلة لدي منه ثلاث نسخ مختلفة عن بعضها كل طبعة بها محذوفات عن الطبعة الأصلية.

◄هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لا أفكر في الاستغناء عن مكتبتي، وأوصيت بها لابني الأكبر الذي ورث عني حب القراءة.

◄كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

فقدت نصف مكتبة منذ أعوام، حوالي ألف كتاب تقريبا في النقل من بيت إلى آخر ولا أعرف كيف اختفت الكتب بهذا الكم والحجم ولازلت أحمل شكوكا تجاه السائقين والعمال الذين تولوا النقل.



◄ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

كتب كثيرة تمنيت اقتنائها ولم أستطع بسبب ندرتها وأغلبها كتب متعلقة بالتراث والكتب التي صدرت في العشرينيات لا أجدها بسهولة، أحيانا أجدها في أسواق الكتب القديمة وأدفع فيها ضعف ثمنها بالطبع لأن البائع يستغل اللهفة التي بانت على ملامحي بوضوح.



◄ هل تشتري كتب ولا تقرأها لظروف ضيق الوقت أو غيرها؟

كل كتاب أشتريه لابد وأن اقرأ فيه بضع صفحات على الأقل وبعدها أقرر الاستمرار في القراءة من عدمه، لكن لا أشتري كتب لا أنوي قرائتها. وإذا أهداني شخص كتاب لابد أن أفتحه وأتصفحه على الأقل.



◄ هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

-لا أحدد ميزانية ولا يوجد لدي موسم للشراء، أنا أشتري ما أصادفه إذا أعجبني عنوانه أو موضوعه أو كاتبه، أو تصفحت أربع صفحات منه فشدتني لاستكمال البقية، لا أشتري كثيرا من المعرض حاليا مثلما كنت في الماضي، حاليا أغلب الكتب أحصل عليها إهداء باعتباري كاتبا، لكني أذهب للمعرض يوميا في حرية تامة للتفقد وبالطبع أشتري لكن في الأغلب تكون لدي قائمة محددة سلفا.



◄هل تعير كتبك لأحد وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتب من الأصدقاء وهل تعيدها؟

لا أحب إعارة كتبي لأي مخلوق، وأخاف عليها مثل أطفالي، ولابد أن تؤخذ مني بسيف حياء وبصعوبة بالغة أيضا وإذا استعرت كتابا من أحد غالبا لا أعيده، هي عادة سيئة بالطبع أعلم ذلك لكنها موجودة عندي للأسف، مؤخرا وبسبب مشاركتي في لجان تحكيم كثيرة أصبح لدي تلال من روايات لا حاجة لي بها وأغلبها وهذه الكتب أرحب أن يستعيرها مني أي قارئ فربما تصادف ذائقته.