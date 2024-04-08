الكاتبة رشا الفوال تكشف لـ "الدستور" عن أحدث إبداعاتها "العنف السلطوى"

كشفت الكاتبة الناقدة دكتورة رشا الفوال، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”، عن أحدث إبداعاتها، كتاب “العنف السلطوي وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية”.. مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي، والصادر قبل يومين عن دار ميتا بوك للنشر والتوزيع.

مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي

وفي مستهل حديثها لـ “الدستور” قالت الكاتبة رشا الفوال: العنف السلطوي وأزمة هُوية الأنا في الرواية العربية: مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي، أسعىَّ من خلاله إلى كشف تناقضات الذات تحت سُلطة العنف، ومحاولة فهم إلى أى مدىَّ أثرت ثقافة المجتمع على تبني الإنسان لرؤية محددة تعكس شخصيات الأبطال بأنماطها المتعددة، وكذلك محاولة فهم العلاقة بين بعض أساليب التنشئة الوالدية كما يدركها الأبناء بهوية الأنا، ومحاولة فهم طريقة تعبير الكُتاب عن سُلطة العنف المجتمعي.

الروايات التي تناولتها رشا الفوال بالدراسة والتحليل

وأوضحت رشا الفوال: أن الروايات التي تناولتها بالدراسة والتحليل في كتابها “العنف السلطوي”، هي روايات: “أجندة سيد الأهل” الصادرة عام 2012م، عن دار العين للنشر، للكاتب المصري أحمد صبري أبو الفتوح.

رواية "تلك العتمة الباهرة، الصادرة عام 2000م في طبعتها الفرنسية، وتُرجمت للعربية عام 2002م، للكاتب المغربي الطاهر بن جلون، عن دار الساقي للنشر.

رواية “القوقعة.. يوميات متلصص”، الصادرة عام 2008م، للكاتب السوري مصطفىَّ خليفة.

رواية “يا صاحبىَّ السجن”، الصادرة عام 2012م، للكاتب الأردني أيمن العتوم.

رواية “البرنيكة” الصادرة عام 2018م، للكاتب المصري طلال سيف.

ولفتت رشا الفوال إلي: صدر الكتاب عن دار ميتابوك للطباعة والنشر، قام بتصميم الغلاف الشاعر سمير درويش، لوحة الغلاف للفنانة الكرواتية ناتاشا كيكانوفيتش، تم اهداء الكتاب لروح رائد التحليل النفسي والسيكودراما في العالم العربي البروفيسور حسين عبد القادر، التصدير من أبيات الشاعر الفلسطيني ناصر أبو سرور.

وتابعت رشا الفوال أن: على اعتبار أن الميدان الصحيح الذي يمكن أن تُستغل فيه نتائج الدراسات النفسية هو ميدان النقد الأدبي، فالروايات محل الدراسة لم يصنعها الكُتاب بقدر ما صنعتها الأوضاع السياسية السائدة. ربما لذلك كان سعينا إلى ارتياد عالم الرواية باعتباره ظاهرة فنية جمالية، وليس كوثيقة معرفية، والتنقيب في عُتمة لاشعور الشخصيات التي تتعرض للعنف السلطوي واضطراب ما بعد الصدمات من خلال موجهات الحكي التي تبرز لنا دلالات الانحراف والشذوذ الكيفي. لذا كان علينا استقراء الواقع؛ حيث أن(الأنا) مقترنة دائمًا بالآخر، وكاشفة لتناقضات(الذات) في ظل مفهوم النُخبة وثقافة الإكراه ودراسة المكان الروائي بوصفه منتجًا للعنف وعلاقة ذلك بأزمة هوية الأنا لدى الشخصيات.

وشددت “الفوال" علي: ”تستمد الدراسة أهميتها من كونها تكشف صورة العنف السلطوي كما يُعبر عنها السرد، في ضوء الضغوط الإجتماعية التي يتعرض لها الشخصيات في ظل تنشئتهم الإجتماعية، فالدراسات النفسية الحديثة تتجه لدراسة الكتابات الأدبية التي ترصد الفئات التي تواجه بشكل أو بآخر آثار القهر والاستعباد والعنف، وهو ما يبرز أهمية دراستهم وكشف مايعانون منه وما هو متجذر في أبعد مناطق اللاوعى في أبنيتهم النفسية تسعىَّ لفهم طبيعة السُلطة في المجتمعات العربية من منظور التحليل النفسي تتناول متغيرًا نفسيًا إجتماعيًا يصف أزمة هوية الأنا لدىَّ الإنسان، التي يشعر فيها بالقمع؛ فيدخل في "صراع" حاد مع ذاته ومع المجتمع.

غلاف كتاب العنف السلطوي

إطلالة على مسيرة رشا الفوال الإبداعية

يشار إلي أن “رشا الفوال”، شاعرة وناقدة، لها العديد من الإصدارات الشعرية نذكر من بينها دواوين: “حبنا قامت صلاته بالعامية” عام 2011 عن سلسلة أدب الجماهير. ديوان “قبل ذهابي” نصوص نثرية عام 2013 عن سلسلة إبداع الحرية. ديوان “ألف حيلة وحيلة” بالعامية الطبعة الأولى عام 2015عن دار ليان، والطبعة الثانية عام2016 عن دار العبير للنشر. ديوان “ياللا هانرسم” للأطفال عام 2016 عن المركز القومي لثقافة الطفل. ديوان “عرض مضحك” بالعامية عام 2017 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. ديوان “موت الوجع.. عن الوطن والناس” عام 2020 عن دار ميتابوك للطباعة والنشر.

كما صدر لرشا الفوال الكتاب النقدي الأول، بعنوان “العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية: مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي” عام 2021عن دار ميتابوك للطباعة والنشر. والكتاب النقدي الثاني بعنوان “أزمة هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم” عام 2022 عن دار ميتابوك للطباعة والنشر. أما الكتاب النقدي الثالث، فصدر بعنوان “صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر: مقاربة نقدية من منظور نفسي في الرواية العربية”، وصدر العام الماضي 2023 عن سلسلة الدراسات النقدية بالهيئة المصرية العامة للكتاب.