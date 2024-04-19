عبرت الكاتبة الشاعرة مروة نبيل، عن سعادتها بصدور الطبعة الثانية من ديوانها الشعري “ضد اليومية”، والصادر قبل يومين عن دار روافد للنشر والتوزيع.

مروة نبيل تعترف: كتبت ديوان "ضد اليومية" تحت ضغط دراسة معمقة للفلسفة

وكشفت الشاعرة مروة نبيل لــ “الدستور” في تصريحات خاصة، عن كواليس ديوانها “ضد اليومية”، وظروف كتابته ونشره مشيرة إلي: نُشِرت الطبعة الأولى من الكتاب في عام 2018، وكان ديواني الثاني حينذاك.

وأوضحت “نبيل” الآن صارت الدواوين أربعة ومع ذلك سعيدة بظهور الطبعة الثانية من "ضد اليومية". وسعيدة أيضا بنشرها في دار "روافد"، وهي الدار نفسها التي تبنت وتحمست لنشر كتبي الفلسفية، ومن مؤلفاتي الستة، يوجد أربعة في روافد.

ولفتت مروة نبيل إلي: تأتي سعادتي بالطبعة الثانية لديوان “ضد اليومية”، من محبتي الخاصة لهذا الديوان. ففيه تظهر بقايا حالة البراءة التي كانت في الديوان الأول، وإرهاصات لما تلاه من كتب. اتضح لي في هذا الديوان الخط الفكري الذي سأسير عليه فيما بعد. وظهرت فيه جرعة غير مسبوقة من المشاعر والانفعالات، إذ كتبته في مرحلة فاصلة من حياتي، وتحت ضغط دراسة معمقة للفلسفة، وقراءة لا تنقطع للأدب.

لم أضف قصائد جديدة في هذه الطبعة، ولم أعد ترتيب القصائد. فقط حذفت بعض الكلمات القليلة الزائدة، ونقحت الكتاب لأقصى درجة ممكنة، وبَوبت الجزء الأخير منه، والذي يضم حوالي عشرين شذرة، تحت عنوان "فائض الشذرات" فظهر الكتاب أكثر تكثيفا ورشاقة.

إبداعات الكاتبة مروة نبيل

والكاتبة “مروة نبيل”، شاعرة ومترجمة، نشر ت في مجالي الفلسفة والأدب ــ الشعر ــ. صدر لها؛ في الفلسفة كتاب: "لاهوت غياب الرب" والذي صدر في طبعتين، الأولي عن دار النسيم لنشر والتوزيع عام 2014. وصدر في طبعة ثانية العام الماضي 2023 عن دار روافد للنشر. كتاب "مفهوم الزمان/ جدل برجسون آينشتاين"، وصدر أيضا عن روافد عام 2021.

وفي الشعر، صدر لـ مروة نبيل دواوين: "وديعـة كبقرة"- عن دار الأدهم للنشر والتوزيع. 2014. "ضـد اليومية"- روافـد للنـشر والتوزيـع. 2018. "عمائي"- دار الأدهم للنشر والتوزيع. 2020.

ولها قيد النشر دراسات فلسفية منها: “منطق أرسطو بين الآلية والعلمية” ملامح المنطق المعرفي عند هينتيكا.مفهوم الاستدلال/ طبيعته وخصائصه. المنهج العلمي عند باتريك سوبيس.

وفي الترجمة: "المعنى والإيقاع في الشعر. كيف نتحدث عن الطوبولوجيا."الرؤية" لفلسفة العلم في العلوم. فلسفة العلم في العلوم.