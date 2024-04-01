رسائل المثقفين للرئيس.. الشاعرة مروة نبيل: المجتمع ثقافى بحاجة لمزيد من الفرز والتقدير

عبرت الكاتبة مروة نبيل، عن أمنياتها وطموحاتها خلال الفترة الرئاسية الجديدة، موجهًة رسالة لـللرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت فيها: "نحتاج للمزيد من الفرز والتقدير للمثقفين والمبدعين".

وأوضحت "نبيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لا نريد من الرئيس السيسي، مزيدً من عمليات النشر والترجمة، أو دور وقصور مخصصة للمثقفين، أو فعاليات تحتفي بتجاربهم؛ أو حتى رصد المزيد من الجوائز والأوسمة؛ فجميعها موجودة؛ بينما المثقف نفسه يتشتت ويتلاشى.

وتابعت: نريد أن يساعدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي كطبقة مثقفة؛ تنتمي في معظمها إلى "الطبقة الوسطى" على التعايش مع هذه الأوضاع، بنفس سليمة تساعد المبدع على القيام بدوره الثقافي والإبداعي؛ وبالتالي إحراز "تقدم" ثقافي محدود؛ يتبعه "تطور" ثقافي عام؛ كان وسيظل ضروريا ومرغوبا فيه؛ لكل مدنيَّة تُريد أن تزدهر وتستمر؛ ذلك إذا سلّمنا بأن الطبقة المثقفة محرك أساسي نحو الحداثة والتنوير.

وتابعت: نريد فرزا وتقديرا للمثقفين والمبدعين والبحث عن مواطن الفشل والإخفاق، التي أدت إلى انخفاض مستوى الذوق حيال بعض الفنون والآداب؛ كفني "الشعر" و"النحت" مثلا.

الكاتبة مروة نبيل

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، اليمين الدستورية من داخل مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنًا انطلاق ولايته الرئاسية الثالثة.