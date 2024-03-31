مسلسل الحشاشين.. هل سيقتل الصباح زيد بن سيحون بعد تحرشه بـ "ألينار"؟

في مسلسل الحشاشين، وخلال أحداث الحلقة 20، تزداد تحرشات ساعد حسن الصباح الأيمن، زيد بن سيحون، بصانعة الجمال وحوريات صاحب مفتاح الجنة “ألينار”

زيد بن سيحون يتحرش بـ “ألينار”

ففي حلقة سابقة من مسلسل الحشاشين ــ الحلقة 19 ــ ما أن تخرج ألينار كبيرة محظيات قلعة الجبل وجواريها، من غرفة برزق أوميد تابع حسن الصباح، بعدما أخبرته ما كان من أمر “نورهان” ويحيى في حلم الجنة الذي كاد أن يفسد أو فسد بالفعل، بعد أن رأي يحيي نورهان، مما يزول معه تأثير الحلم عليه ليصبح خاضعا خانعا للصباح وصالحا لتنفيذ أوامر القتل التي يصدرها إليها.

تحرش بن سيحون بألينار

وعقب خروج ألينار من غرفة برزق أوميد، تجد في وجهها زيد بن سيحون، ونظرات عينيه مليئة بالشبق والرغبة، وهو يخبرها أن قلعة آلموت تشهد الغرام بينها وبين برزق؛ إلا أن ألينار تحتد عليه وتجيبه في غضب بأنها كانت في غرفة برزق لأمر يخص شئون القلعة والحور العين، أمر هام نقلته لبرزق لينقله بدوره إلى حسن الصباح.

غرام في القلعة

وفي مسلسل الحشاشين، لا يقتنع زيد بن سيحون بما قالته ألينار من عذر وسبب زيارتها لبرزق في غرفته، ويهمس لها في مكر ودهاء: “غرام ألينار وبرزق قصة مثيرة تتحكي، غرام في القلعة. أنا شخص متسامح أقدر أفهم العواطف والحب. قلبك ميقبلش يكون مسكني؟”، وعندما تجيبه ألينار بالرفض وأنها امرأة بلا قلب، يردف بن سيحون: “هايقبل”.

مسلسل الحشاشين

وسرعان ما يفاتح زيد بن سيحون حسن الصباح برغبته في الزواج من ألينار، يندهش الصباح من طلبه ويسأله عن العروس التي يرغب في الزواج منها، خاصة وأن قلعة آلموت لا توجد بها سيدات يصلحن للزواج، في القلعة الحور العين فقط وهن ليسوا للزواج، وعندما يخبره بن سيحون بأن من وقع عليها الاختيار هي ألينار، يغضب حسن الصباح ويجيبه محتدا: ألينار، عايز تهدم نظام أتعمل بعناية في قلعة آلموت؟ وينتهي الحديث بين الصباح وابن سيحون برفض الصباح التام لطلب بن سيحون، مما يوغر عليه صدره، ويضاف رفض مطلبه في الزواج من ألينار إلى جملة أسباب حقد بن سيحون علي الصباح، والتي بدأت في الظهور مع جلده 200 جلدة، وترقيته لبرزق أوميد وتقريبه له وتصعيده في شئون إدارة القلعة والدعوة على حساب بن سيحون، فهل تكون هذه بداية النهاية لعلاقة التابع بن سيحون بالمتبوع الصباح، وإلي أي مدي سيصل الصراع المكتوم بينهما، وهل سيؤدي رفض زواج بن سيحون بألينار لخروجه عن الدعوة وانقلابه علي الصباح؟، هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة في مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 21

وتعرض الحلقة 21 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

الصباح يرفض طلب بن سيحون

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

مسلسل الحشاشين

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.