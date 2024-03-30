السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"الحشاشين".. شيطان متمرد فى جنة حسن الصباح هل ينجح فى قتله؟

يحيي يكلف بمهمة جديدة
يحيي يكلف بمهمة جديدة

ينقل برزق أوميد  ــ في مسلسل الحشاشين  ــ إلى حسن الصباح ما أخبرته عنه "ألينار"، من الخطر الذي يهدد حلم الجنة، والذي كشفته في حلم المختار الأخير "يحيي".

شيطان في جنة حسن الصباح

وما أن ينقل برزق أوميد لحسن الصباح أخبار ما عرفه من ألينار عن المعرفة السابقة بين "يحيي" المختار الأخير في حلم الجنة وإحدي حورياتها "نورهان"، يندهش الصباح من المفارقة العجيبة المتعلقة بيحيي ومعرفته ليس فقط لزيد بن سيحون بل أيضًا إحدى حوريات جنته المزعومة.

إيحاءات الصباح ليحيي

يتناول حسن الصباح مع تابعه برزق أمر ما كشفته ألينار، قائلًا لبرزق: "عندنا حد في القلعة بيهدد فكرة القلعة الأساسية يا برزق"، وعندما يخبره برزق بضرورة قتل يحيي يقول له الصباح: "يعني يحيي دلوقتي طلع يعرف زيد بن سيحون وبنت من الحور العين، ده معناه أنه عارف أن حلم الجنة مش حقيقي بالتالي هو كده لا مؤمن بحلم الجنة ولا بصاحب مفتاح الجنة، عظيم دي لعبة جميلة جدًا، شيطان في الجنة، متمرد في جنة مولانا حسن الصباح وعايز تقتله، ليه عايز تحرمني من المتعة دي يا برزق".

مسلسل الحشاشين

هل سينجو "يحيى" من سحر الصباح؟

وفي مسلسل الحشاشين، وخدعه الشيطانية، يمارس حسن الصباح ألاعيب الإيحاء مع يحيى، من خلال الكابوس الذي يجثم فوق صدر يحيى وأنفاسه، بنيران تحاوطه يخرج منها الصباح وهو يطمئن يحيى: أطمن، لازم أكون أقرب ليك من نفسك، أنا اللي بحبك، والمهم تنفد بروحك، الإيمان فوق المشاعر، الإيمان فوق العاطفة، الإيمان بيخليك تشوف الحقيقة يا يحيي، أطمن.

وما أن يفيق يحيى من كوابيسه يستدعيه حسن الصباح للمثول بين يديه ويكمل زرع أوهامه في نفسه قائلًا له: "أنا اللي منعت عنك الأكل والنوم عشان روحك تصفي، أنت فيك روح أنا بحبها يا يحيى، بس خلي بالك الشيطان هايفضل يلعب بيك، أثبت وقاوم وكمل، أنا هايفضل غرضي دايمًا إني أدخلك الجنة، وهابذل كل طاقتي إني أدخلهالك يا يحيي، وهايفضل غرض الشيطان أنه يدخلك النار، خليك مع اللي غرضه يدخلك الجنة".

مسلسل الحشاشين

الصباح يكلف "يحيى" بمراقبة أصدقائه

وبعد اجتياز يحيى لاختبارات حسن الصباح بحرمانه من الأكل والنوم لأيام طويلة، يعاود يحيى تدريباته استعداده للقيام بالمهمة التي سيكلفها به حسن الصباح، وبالفعل يخبر تابع الصباح برزق أوميد يحيى بمهمته التي كلفه بها الصباح ألا وهي مراقبة صديقيه تيفور وسليمان نظرًا لشك الصباح في إيمانهما ونواياهما من دخول القلعة، ويأمر برزق يحيى أن يقدم له تقرير يومي عن صديقيه.

مسلسل الحشاشين

نورهان تواجه الموت

وفي أحداث الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، وبعد أن رأت نورهان يحيي في حلم الجنة وكونها إحدي حوريان هذه الجنة، تخطط مع إحدي رفيقاتها من الفتيات المخطوفات أن تلهي الحرس عنها، لتخرج وتنظر إلى يحيى في ساحة القلعة وتتأكد من وجوده، إلا أن إحدى الفتيات اللائي كلفتهن "ألينار" بمراقبة بقية الجواري والمحظيات، تذهب إلى ألينار وتفضح نورهان ويحيي وتخبرها بزن نورهان تأكدت من وجود يحيى في القلعة، لتتأكد شكوك ألينار في المعرفة السابقة التي ربطت بين نورهان ويحيى، فهل تواجه نورهان ويحيى القتل مصيرًا على هذه المعرفة؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات القادمة من مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

 مواعيد وقنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 20

وتعرض الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

نورهان تتأكد من وجود يحيي معها في القلعة

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها حسن الصباح، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين "نظام الملك".     

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري على رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين
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