مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. "ألينار" تحذر من خطر كشف خدعة حلم الجنة

مع ارتباك “يحيي” في حلم الجنة خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 19، تنتبه “ألينار” كبيرة محظيات قلعة آلموت لهذه الحادثة مما يثير شكوكها حول وجود علاقة بين يحيي ونورهان.

مسلسل الحشاشين الحلقة 19

ألينار تحذر برزق من انهاير حلم الجنة

ففي أحداث الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، تطلب “ألينار” كبيرة محظيات قلعة آلموت والمشرفة علي جواريه من الفتيات المختطفات، والمسئولة عن ظهورهن في أجمل مظهر كحوريات عين مصنوعات صنعا من أجل صاحب مفتاح الجنة، وجنته الزائفة التي يوهم بها أتباعه ليخضعوا لأوامره وتنفيذ المهمات الانتحارية التي يكلفهم بها.

تنتبه “ألينار” إلي ارتباك يحيى وتوتره خلال خوضه لاختبار حلم الجنة، خاصة في اللحظة التي وقعت فيه عيناه على “نورهان” ضمن جوريات عين جنة حسن الصباح، مما جعله يفيق من تأثير مخدر الحشيش الذي تعرض له قبل دخوله الجنة المزعومة، فيفيق ويزول أثر المخدر عليه.

"ألينار" تحذر من خطر كشف خدعة حلم الجنة

وفي أحداث الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين، تطلب “ألينار” المثول أمام برزق أوميد مساعد حسن الصباح، وتخبره عما لاحظته وشاهدته، محذرة إياه: حلم الجنة الأخير دخل فيه الشاب المختار تحت تأثير نبات الجنة كالعادة، كل ده شيئ طبيعي لغاية ما الشاب ده شاف الحورية بتاعته ارتبك جدا وهي كمان ارتبكت لما شافته كأنهم يعرفوا بعض، ده اللي خلاه يفوق من حلم الجنة مرتبك مندهش مبتسم بشكل عجيب غير كل اللي قبله.

تظهر ألينار قلقها من إنهاير خدعة حلم الجنة المزعوم، وتقول لأوميد مكررة تحذيرها: "الشاب المختار لو يعرفها فعلا يبقي حلم الجنة نفسه أتهد عشان هو هايسأل نفسه هي دخلت حلم الجنة أزاي، وهايشك أساسا ده حلم الجنة ولا لأ، لأنه هو يعرفها كويس ويعرف أنها بنت عادية مش حورية، الموضوع شديد الخطورة.

تهديد فكرة القلعة الأساسية

ما أن تخرج “ألينار” من غرفة برزق أوميد، حتي يستوقفها زيد بن سيحون ويسألها عما كانت تفعله في غرفة برزق، إلا أنها تواجهه بعنف وأنها حرة وليست جارية ولكن مقتضيات عملها في القلعة تحتم عليها نقل معلومة خطيرة إلي القائد برزق أوميد لما له من مكانة رفيعة في القلعة مما يوغر عليها صدر بن سيحون، ويشتد في قلبه الحقد على برزق الذي ينافسه المكانة لدي حسن الصباح.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”، والذي يجسده النجم فتحي عبد الوهاب، والشاعر عمر الخيام ويقوم بدوره الفنان اللبناني نيقولا معوض. ويعد المسلسل الإنتاج الأضخم للشركة المتحدة.

أبطال مسلسل الحشاشين

كما يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، باقة كبيرة من الفنانين والنجوم من بينهم: أحمد عيد ــ سوزان نجم الدين ــ بسنت أحمد ــ إسلام جمال ــ سامي الشيخ وسارة الشامي.

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