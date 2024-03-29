الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"اللّهم صيبا نافعًا".. دعاء سقوط المطر

جريدة الدستور

شهدت القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات في الوجه البحري ومدن القاهرة، سقوط للأمطار بشكل غزير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفي هذا الوقت يبحث المواطنين عن دعاء سقوط المطر.

وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الاستغفار والدعاء عند سقوط المطر، باعتبارها من الأوقات التي تكون فيها أبواب السماء مفتوحة و«ساعة استجابة من الله تعالى للدعاء».

دعاء سقوط المطر

ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن الرسول صلى ٱللهُ عليه وعلى آله وسلم، كان إذا نزل المطر يقول: «اللّهم صيبا نافعًا» رواه البخاري، وفي لفظ آخر لأبي داود في «السنن»: «اللّهُم صيبا هنيئا».

_ اللّهُمّ حواليْنا ولا عليْنا، اللّهُمّ على الآكام والْجبال والآجام والظّراب والأوْدية ومنابت الشّجر.

_اللّهُمّ اسْقنا غيْثًا مُغيثًا مريئًا نافعًا غيْر ضارٍّ عاجلًا غيْر آجلٍ.

_اللهم صيبا هنيًا وصيبًا نافعًا.

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